New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Nero Gotico” di Clara, “Piece by Piece” di Pharrell Williams, “Romantico ma muori” dei Pinguini Tattici Nucleari, “What Don't Belong To Me” di Post Malone, “Allora ciao” di Marco Masini, “Dancing In

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CLARA: “NERO GOTICO” È IL NUOVO SINGOLO

CLARA torna con nuova musica, esce oggi il suo nuovo singolo “Nero Gotico”. “Nero Gotico”, scritta da Clara, Alessandro La Cava e Katoo, che ne ha curato anche la produzione, attira fin dalla prima nota l’attenzione dell’ascoltatore, con un upbeat costante che carica di energia tutta l’atmosfera, portando alla luce l’animo più dance e ritmato dell’artista. «Questo è stato un anno che mi ha reso felice e più leggera e la sessione in studio dove è nata la canzone è stata la rappresentazione di tutto questo periodo, a partire dalla creazione del beat, che è stata fondamentale. “Nero Gotico” parla dell’incontro a una festa tra una ragazza che non crede più nell’amore e non si fida di nessuno e un ragazzo che sembra solo il solito ‘fuck boy’ che non vuole avere legami. Un amore che non pensavano potesse nascere, iniziato quasi per gioco».

PHARRELL WILLIAMS TORNA CON “PIECE BY PIECE”

È uscito a sorpresa “PIECE BY PIECE”, il nuovo singolo della superstar mondiale e icona di stile PHARRELL WILLIAMS. Il brano anticipa la pubblicazione dell’OST ufficiale prevista per l’11 ottobre dell’omonimo film d’animazione LEGO® sulla vita dell’artista. La colonna sonora ufficiale del film rappresenta una delle collaborazioni più attese tra Pharrell e vari artisti del calibro di Gwen Stefani e Kendrick Lamar. Il film, diretto da Morgan Neville, sarà un'esperienza cinematografica unica che inviterà il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams, raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO®. Il cast del film è composto da Pharrell Williams, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay Z, Snoop Dogg.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI TORNANO CON ‘ROMANTICO MA MUORI’

I Pinguini Tattici Nucleari tornano dopo un lunghissimo e fortunato tour con il nuovo singolo ‘Romantico Ma Muori’, disponibile in radio dal 13 settembre, per Epic\Sony Music Italy. A oltre un anno dalla pubblicazione dell’ultimo singolo, ‘Rubami la notte’ - ai vertici di tutte le classifiche e certificato quadruplo Disco di Platino - e dopo un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti che ha consacrato il disco quattro volte Platino, Fake News, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a far emozionare ancora una volta il proprio pubblico con il nuovo singolo, ‘Romantico Ma Muori’. Un brano che segna un ritorno importante, la release del primo protagonista di Hello World - Tour Stadi 2025, la nuova avventura live, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti. “Romantico Ma Muori è una canzone vera tratta da una storia finta, ed è dedicata al romanticismo che, nonostante tutto, non ne vuole sapere di morire. L’ho trovata una scena molto romantica nella sua semplicità, quindi ho deciso di inventarmi una storia su di loro e di metterla in musica. Li ho immaginati erranti in un viaggio senza fine, come partecipi di un’eterna vacanza lontano dal mondo e dalle sue regole. Li é nata Romantico Ma Muori.”

POST MALONE: 'WHAT DON'T BELONG TO ME' SU RTL 102.5

'What Don't Belong To Me' è il nuovo singolo di Post Malone estratto da “F-1 Trillion”, il nuovo album di Post Malone uscito il 16 Agosto. Poco dopo l’uscita dell’album, l’artista multiplatino ha sorpreso i fan con “F-1 Trillion: Long Bed”, la versione deluxe che include 9 tracce soliste inedite. Questo audace lavoro presenta una schiera di collaboratori d’élite della scena country, tra cui spiccano leggende come Dolly Parton, Hank Williams JR. e Tim McGraw, insieme a una nuova generazione di superstar emergenti come Jelly Roll, Lainey Wilson, Chris Stapleton e altri ancora. L’album “F-1 Trillion” è stato preceduto da una serie di successi, tra cui “Guy For That” con Luke Combs, con oltre 27 milioni di stream su Spotify che ha ricevuto ampi consensi dalla critica. Rolling Stone ha dichiarato: “Dopo un brano country di successo, Post Malone ha trovato l’uomo giusto per un altro banger country: Luke Combs.” Il New York Times ha lodato l'album per i suoi omaggi ai classici del country e al power country degli anni '90 e per come l’artista abbia incluso racconti di ribellione con la star del bluegrass di nuova generazione Billy Strings, oltre alla ballata in cui immagina il futuro matrimonio di sua figlia.

MARCO MASINI: IN RADIO E IN DIGITALE “ALLORA CIAO” BRANO CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM

In radio “Allora ciao”, inedito di Marco Masini che anticipa il nuovo progetto discografico “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. Un album importante che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio e che coincide con un traguardo di vita altrettanto importante, i 60 anni che Marco compirà il 18 settembre. “10 AMORI” racchiude e racconta tutte le anime di Marco, dalla sua poetica sensibilità alla sua profondità e alla capacità innata di comunicare con intensità e allo stesso tempo con ironia, sempre accompagnato dal suo coraggio di affrontare appassionatamente la vita, la musica e gli amori. In “Allora Ciao”, brano che anticipa l’album, dolcezza e amarezza si fondono nel racconto di un amore che è finito non senza rimpianti e ricordi che feriscono ma che rimangono istantanee indelebili. L’inedito è scritto da Marco Masini e Antonio Iammarino e prodotto da Cesare Chiodo, Marco Masini e Antonio Iammarino.

THE WEEKND PUBBLICA IL PRIMO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM “HURRY UP TOMORROW” “DANCING IN THE FLAMES”

The Weeknd dà finalmente il via al nuovo album con “Dancing In The Flames”, il primo singolo estratto da “Hurry Up Tomorrow”, fuori da oggi, venerdì 13 settembre, accompagnato dal video musicale. Realizzato dal regista Anton Tammi e dal direttore della fotografia Erik Henrikkson, il video di “Dancing In The Flames” è stato girato in 4K interamente su iPhone, grazie all’ultimo modello iPhone 16 Pro. Un dietro le quinte del video è stato presentato durante l’evento Apple “It’s Glowtime”, svelandone l’atmosfera cinematografica e surreale. Tra tematiche esistenziali e autoreferenziali, il prossimo album “Hurry Up Tomorrow” si prefigura come il capitolo finale dell’acclamata trilogia di The Weeknd, insieme a “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), nonché come la testimonianza decisiva della sua evoluzione artistica e musicale. L’annuncio del nome del progetto è avvenuto tramite una spettacolare flotta di 150 droni davanti a oltre 70.000 fan, a conclusione dell’evento sold out di The Weekend a San Paolo tenutosi il 7 settembre.