Nitto ATP Finals, buona la prima per Jannik Sinner che annienta De Minaur per due set a zero, bene anche Fritz che vince contro un nervoso Medvedev Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

SINNER - DE MINAUR

Buona la prima per Jannik Sinner che esordisce alle Nitto ATP Finals con un convincente 6-3/6-4 nel match contro Alex De Minaur. Nel primo game, il numero uno al manto parte bene mantenendo il servizio a zero e mostrando precisione con due ace. De Minaur risponde nel secondo parziale con la sua battuta, chiudendo a 30 dopo un errore di rovescio di Sinner. Tuttavia, al terzo game, è l’australiano a ottenere il primo break grazie a una risposta profonda che costringe Sinner all’errore. Jannik, però, reagisce prontamente con un controbreak portando il punteggio sul 2-2, completando il gioco con un passante di rovescio spettacolare. Da qui, l’italiano riprende il controllo e conquista un game senza cedere punti, spingendosi in vantaggio sul 3-2. Al sesto gioco, Sinner capitalizza ancora sugli errori di De Minaur e ottiene un altro break che consolida con un servizio impeccabile, portandosi sul 5-2. Nonostante una piccola interruzione per un malore tra il pubblico, la partita prosegue, e Sinner chiude il primo set 6-3 senza difficoltà. Nel secondo set, De Minaur inizia sicuro, mantenendo il servizio a 30. Sinner risponde con un altro game a zero, mantenendo un impressionante 79% di punti con la prima di servizio. De Minaur riesce a tenere il servizio portandosi sul 2-1, ma Sinner conferma la sua solidità e ottiene nuovamente un break nel quinto game, anche se alla quarta occasione. Consolidando il vantaggio, si porta sul 4-2, recuperando da uno svantaggio di 0-30 e chiudendo con un ace. De Minaur riesce ancora a rimanere in partita, ma Sinner mantiene la concentrazione, archiviando un altro game con due ace e mettendosi in posizione per servire e chiudere la partita sul 5-4. L’australiano, nonostante un turno a 15, non riesce a interrompere la corsa dell’italiano, che si prepara a sigillare il match al cambio di campo.





MEDVEDEV - FRITZ

Esordio con vittoria per Taylor Fritz alle Nitto ATP Finals di Torino, dove ha battuto Daniil Medvedev in due set, 6-4, 6-3. L’americano, attualmente numero 5 al mondo, ha avuto la meglio sul russo, quarto nel ranking ATP, in un match che ha visto momenti di alta tensione. Nel primo set, Fritz ha mantenuto un gioco solido da fondo campo, sfruttando i ripetuti errori di Medvedev, incluso un fatale game in cui il russo ha commesso tre doppi falli consecutivi, regalando così il set all'avversario. Frustrato, Medvedev ha scaricato la rabbia distruggendo la racchetta, manifestando un nervosismo lampante sin dall'inizio del match dopo i ripetuti errori. Nel secondo parziale, la situazione è degenerata per il russo, che ha fallito quattro break point. Un errore di rovescio nel sesto game ha, poi, consentito a Fritz di portarsi in vantaggio per 4-2. A quel punto, Medvedev ha nuovamente perso il controllo, lanciando la racchetta contro i tabelloni, un'azione che gli è costata un ‘penalty point’. L'episodio ha continuato a pesare sull’andamento del game, ma Fritz è rimasto concentrato e con calma e determinazione, lo statunitense ha mantenuto il suo servizio e ha chiuso il set senza ulteriori problemi, conquistando la partita. Debutto vinente, quindi per Taylor Fritz che porta a casa una vittoria importante in chiave qualificazione alle semifinali, mentre il russo Medvedev martedì deve fare risultato per forza, altrimenti sarà fuori dal torneo torinese.