Nitto ATP Finals, esordio vincente per Bolelli e Vavassori, bene anche Zverev, sconfitto Alcaraz

Esordio schock all'Inalpi Arena di Torino per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo perde in due set contro il norvegese Casper Ruud per 6-1/7-5. Al primo game, Ruud si trova subito a dover annullare due palle break, ma riesce a salvarsi con solidità grazie a un servizio incisivo e ad alcuni errori dello spagnolo. Alcaraz risponde con un game a zero e pareggia, ma l'equilibrio si spezza presto in favore del norvegese, che conquista un break grazie alla profondità dei suoi colpi. Ruud consolida il vantaggio annullando altre due palle break e sfruttando le difficoltà dello spagnolo, il quale fatica a trovare continuità e precisione. Alcaraz subisce un altro break, e Ruud chiude il primo set 6-1 in 36 minuti. Nel secondo set, lo spagnolo inizia con maggiore determinazione e tiene il servizio a zero, riuscendo anche a migliorare la percentuale di prime in campo. Finalmente arriva un break a favore di Alcaraz, che sembrava aver cambiato marcia. Lo spagnolo sale fino al 5-2 e appare in controllo, ma proprio quando serve per chiudere il set, torna a commettere errori, consentendo a Ruud di recuperare il controbreak. Il norvegese si fa sempre più aggressivo e tiene il servizio per il 5-5, mentre Alcaraz fatica a rimanere concentrato. Ruud continua a premere e conquista il break decisivo all'undicesimo gioco, approfittando delle incertezze dello spagnolo, che cede il turno di battuta sul 5-6. Con questo slancio, Ruud chiude il match, ottenendo la sua prima vittoria in carriera contro un top 3 sul cemento. Alcaraz esce dal campo visibilmente deluso, con ben 34 errori gratuiti e un rendimento basso sulla prima di servizio. Per Ruud, questa vittoria rappresenta una svolta, interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive e dimostrando un gioco solido e sicuro.

BOLELLI/VAVASSORI - BOPANNA/EBDEN

Bolelli e Vavassori vincono e convincono all'esordio alle Nitto ATP Finals contro Bopanna e Ebden. Gli Azzurri vincono in due set contro la coppia indo-australiana e si rifanno della finale persa agli Australian Open. La coppia italiana apre il match al servizio e conquista il primo game. Nel secondo, Bolelli e Vavassori ottengono due palle game: la prima viene annullata, ma la seconda è decisiva, regalando loro il primo break per il 2-0. La coppia italiana mantiene il servizio nel terzo gioco, mentre Bopanna ed Ebden vincono il quarto. Gli italiani avanzano anche nel quinto game, portandosi sul 4-1, con i rivali che riescono poi a tenere il servizio sul 40 pari, accorciando le distanze a 4-2. Gli scambi sono brevi e intensi, con la regola del killer point che si applica sul 40 pari. Il settimo game è dominato da Bolelli e Vavassori, che sfruttano la prima delle tre palle game per il 5-2. L’ottavo game si apre con un ace di Ebden, seguito da un errore sotto rete di Vavassori. Gli italiani, però, sfruttano subito la prima palla set e chiudono il primo parziale 6-2 in appena 25 minuti. Nel secondo set, Bolelli e Vavassori partono bene e mantengono il servizio nel primo game. Bopanna ed Ebden rispondono conquistando il secondo gioco, portando il punteggio sull'1-1, ma la coppia italiana si aggiudica facilmente il terzo. Un break degli italiani nel quarto gioco li porta sul 3-1, seguito dal mantenimento del servizio per il 4-1. Bopanna ed Ebden ottengono il killer point nel sesto game, accorciando a 4-2. Gli italiani però consolidano il vantaggio e arrivano al 5-2. Sul servizio di Bolelli, un ace sigla i tre match point, con la coppia italiana che chiude l’incontro con un altro ace per 6-3 in 56 minuti.





ZVEREV - RUBLEV

Sascha Zverev non sbaglia l'esordio contro Rublev alle Nitto ATP Finals e lo batte con un doppio 6-4. Il russo apre il match mantenendo il servizio senza cedere punti, mentre tedesco risponde tenendo il proprio turno, portando il punteggio sull’1-1. Il terzo game vede Rublev mantenere il servizio a zero con colpi potenti, seguito da Zverev che chiude il proprio turno con un ace. Il russo continua a tenere il servizio con autorità, ma il tennista teutonico non demorde, portando la situazione sul 3-3. Nel settimo game, poi, Rublev concede due palle break, e Zverev ne approfitta, avanzando 4-3. Il tedesco conferma il vantaggio grazie al servizio e chiude il primo set 6-4 in 34 minuti. Nel secondo set, Rublev apre con un altro turno di servizio tenuto a zero, rispondendo al gioco solido del numero due al mondo. I due continuano a mantenere i rispettivi servizi in perfetto equilibrio, senza che nessuno riesca a staccare l’altro. A metà set, Rublev trova il giusto ritmo, mantenendo il proprio servizio a zero e spingendo Zverev a intensificare il suo gioco. Tuttavia, al nono game, il tedesco riesce a portarsi in vantaggio grazie a un diritto vincente che gli regala il break decisivo sul 5-4. Infine, Zverev chiude con un doppio 6-4, confermandosi al top della forma nel gruppo Newcombe. Ora il tedesco è pronto per affrontare Ruud per un posto in semifinale, mentre Rublev dovrà superare Alcaraz per restare in corsa.