Nitto ATP Finals, sconfitta per Bolelli e Vavassori, riscatto Alcaraz, bene Zverev

Kevin Krawietz e Tim Puetz proseguono con successo la loro avventura alle Nitto ATP Finals nel loro debutto come coppia. I due tedeschi hanno giocato un solido match, superando Simone Bolelli e Andrea Vavassori per 7-5, 6-4 e assicurandosi l’accesso alla fase a eliminazione diretta del torneo di fine stagione. Alla Inalpi Arena, nonostante la posta in gioco, Krawietz e Puetz hanno mantenuto il controllo, ottenendo così due vittorie senza sconfitte nel Gruppo Bob Bryan. Partiti come la coppia meno quotata del torneo, i due tennisti teutonici hanno annullato quattro palle break durante un primo set che sembrava favorire i padroni di casa italiani. Nel dodicesimo gioco, Puetz ha fatto la differenza con due vincenti e un lob preciso, portando a casa il primo set. Nel secondo, Bolelli e Vavassori non hanno mantenuto lo stesso ritmo, vincendo solo il 67% dei punti con la prima di servizio, un calo rispetto alla fase iniziale, in cui avevano dominato con 14 punti consecutivi alla battuta. Approfittando del cambio di passo, Krawietz e Puetz hanno portato in parità i confronti diretti con gli italiani (2-2), diventando la prima coppia interamente tedesca a raggiungere le semifinali delle Nitto ATP Finals. Con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, Bolelli e Vavassori ora si preparano a sfidare Marcelo Arevalo e Mate Pavic, teste di serie numero uno, in un incontro decisivo per il passaggio alle semifinali.

ALCARAZ - RUBLEV





Dopo un avvio complicato alle Nitto ATP Finals, Carlos Alcaraz si riprende e si impone con autorevolezza a Torino. Mercoledì pomeriggio, il giovane spagnolo ha battuto Andrey Rublev con un netto 6-3, 7-6(8) all'Inalpi Arena, riscattando così la pesante sconfitta contro Casper Ruud nel primo match. Alcuni problemi fisici avevano limitato Alcaraz contro il norvegese, ma questa volta lo spagnolo ha mostrato una forma smagliante, conquistando il match in 96 minuti. Con un cerotto rosa sul naso per facilitare la respirazione, Alcaraz ha preso il comando, vincendo quattro game di fila dopo il 2-3 nel primo set, complice anche qualche errore non forzato di Rublev. Quest'ultimo ha poi ritrovato la sua concentrazione nel secondo set, che si è giocato a ritmi serrati e senza break point. Alcaraz, tuttavia, ha mantenuto il sangue freddo nel tie-break, salvando due set point decisivi sul 5/6 e 7/8 e chiudendo infine in suo favore. Fresco di successi al Roland Garros e a Wimbledon, Alcaraz ora vanta un vantaggio di 2-1 nei confronti diretti contro Rublev. La vittoria precedente contro il russo, attualmente numero 8 al mondo, risale alla fase a gironi delle Nitto ATP Finals dello scorso anno. Ora, lo spagnolo punta a qualificarsi per le semifinali dell’evento torinese per il secondo anno consecutivo e affronterà Alexander Zverev nella prossima sfida di venerdì.





ZVEREV - RUUD

Sascha Zverev conferma il suo ottimo stato di forma alle ATP Finals battendo Casper Ruud in due set. Dopo il successo iniziale contro Andrey Rublev, il tedesco ha avuto la meglio anche sul norvegese con un risultato di 7-6, 6-3, in una partita che è durata poco meno di novanta minuti. La sfida è stata ben giocata da Ruud, che ha mantenuto alta la percentuale di prime in campo, rendendo difficile per Zverev la risposta nel primo set. Tuttavia, il tedesco ha saputo trovare il giusto ritmo, alzando il livello di gioco e guadagnando un decisivo vantaggio a partire dal tiebreak del primo set. Nonostante l'intensità della competizione, Ruud ha ceduto soltanto su un singolo break, un dettaglio che Zverev ha saputo sfruttare al meglio per assicurarsi la vittoria nel secondo set. Con questo secondo successo, Zverev si avvicina alla qualificazione per le semifinali, obiettivo ormai alla sua portata: per ottenerlo, gli basterà vincere un set nel prossimo incontro con Carlos Alcaraz.