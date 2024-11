Nitto ATP Finals, splendido Jannik Sinner che vince anche la seconda partita, riscatto Medvedev

SINNER - FRITZ

Jannik Sinner porta a casa la seconda vittoria consecutiva nelle ATP Finals di Torino. Dopo aver superato Alex de Minaur, il numero uno al mondo batte anche l’americano Taylor Fritz, attuale numero 5, che nella prima partita aveva sconfitto Daniil Medvedev. Sinner chiude un primo set equilibrato in 50 minuti con un 6-4, e con lo stesso punteggio sigilla anche il secondo set, completando il match in due parziali e posizionandosi in testa al gruppo Nastase. L’azzurro sfiderà ora Medvedev, che ha prevalso su De Minaur, in un match decisivo per l’accesso alle semifinali. A pochi mesi dall’incontro di New York, Fritz e Sinner si ritrovano di nuovo avversari con l’obiettivo di conquistare il girone delle Finals. Il bilancio degli scontri diretti ora pende a favore di Sinner, in vantaggio per 3-1 sul 27enne californiano di Rancho Santa Fe, il quale aveva trionfato nel primo match tra loro, agli ottavi di Indian Wells 2021. L’altoatesino ha invece vinto gli ultimi tre, incluso l’importante confronto agli US Open e la gara di oggi. In quest’ultima sfida, l’equilibrio iniziale ha visto i due mantenere il servizio fino al 3-3, quando Sinner annulla una palla break con un preciso cross di dritto, chiudendo poi un game faticoso. Il punto salvato lo sprona, e il campione azzurro si procura tre palle break, ma Fritz ribalta la situazione portandosi sul 4-4. Sinner tiene nuovamente il servizio e strappa infine il primo set con un drop-shot diagonale sul decimo game. Nel secondo set, entrambi continuano a mantenere il servizio, ma Fritz mostra segni di affaticamento e deve annullare una palla break. Sul 4-3 Sinner infiamma il pubblico con un passante di rovescio, ottenendo il game. Fritz resiste fino al 4-4, ma l’azzurro, spinto dal dritto, chiude il match al primo match-point con un altro 6-4 in un’ora e 40 minuti.