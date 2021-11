Noi, loro, gli altri: il nuovo album di Marracash, da domani disponibile ovunque

NOI, LORO, GLI ALTRI

Se in Persona il rapper aveva scavato dentro di sé per dar vita all’album, adesso la lente d’ingrandimento si sposta, da dentro a fuori. Una diversa chiave interpretativa che pone una distanza tematica tra i due dischi, che trovano un filo conduttore nell’atteggiamento dietro la loro costruzione. “Per me è stato subito chiaro [che Noi, Loro, Gli altri sarebbe stato il sequel di Persona, ndr]. Le tematiche non saranno così collegate ma l’atteggiamento lo è. Anche la scelta di lavorare con lo stesso produttore e di avere questa voglia di sperimentare delle cose diverse da me, soprattutto sul cantato, quello per me è già continuare quel filone d’oro che ho trovato e cercare di tirarne fuori altra roba”, spiega Marra. Si presenta come una trilogia, con tre diverse copertine: NOI sarà la main cover, disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l’album con la cover LORO e GLI ALTRI nella sola versione Vinile in edizione limitata.