Italia, il Presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Le recenti nomine includono quattro donne che rappresentano imprese nei campi della progettazione di aree verdi, produzione di birra, vini, e truffle, testimoniando la diversità e l'ampiezza delle attività riconosciute dal premio. Le donne nominate sono: Rosi Zuliani Sgaravatti, 79 anni, dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo; Margherita Fuchs von Mannstein è presidente e amministratore delegato della Birra Forst; c’è Chiara Soldati, ceo dell'azienda La Scolca e, infine, Olga Urbani presidente della 'Urbani tartufi', azienda umbra di Scheggino.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, un riconoscimento per un vasta numero di imprenditori attivi in diversi settori. Tra loro ci sono personalità legate all'industria automobilistica, al settore metallurgico e a settori come la produzione di penne stilografiche e la creazione di parole crociate.

GLI UOMINI PREMIATI

Tra i nominati, spiccano figure di grande rilevanza come Luca De Meo, il CEO del Gruppo Renault, e Giovanni Gorno Tempini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, un'importante azienda di controllo pubblico. Anche personalità come Giacomo Gnutti, attivo nel settore turistico, Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, editore della Settimana Enigmistica. Altri nominati sono esponenti di spicco di settori diversi, tra cui l'editoria, l'industria bancaria e quella delle conserve. Questa lista include anche personalità quali Valter Alberici, presidente di Allied International, Sergio Balbinot, presidente di Allianz, Adolfo Valsecchi, amministratore delegato di Generale Conserve. Tra le eccellenze italiane riconosciute troviamo nomi come Carmelo Giuffrè, fondatore di Irritec, Sergio Iori, presidente di Euro Group e Andrea Lardini, amministratore unico di Lardini, azienda che collabora con importanti case di moda italiane. Infine, tra i nominati, ci sono figure come Alberto Rossi, presidente e amministratore delegato della Frittelli Maritime Group, Giuseppe Russello, presidente e amministratore delegato di Omer, Cesare Marcello Carlo Verona di Aurora, un'azienda nota per la produzione di penne stilografiche. Questa nomina rappresenta un'ampia varietà di settori d'attività e di eccellenze italiane, dimostrando la vastità e la diversità delle competenze imprenditoriali che hanno ricevuto il riconoscimento.