Non corre buon sangue con Trump ma Harry e Meghan non saranno espulsi dagli Stati Uniti Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Donald Trump e il principe Harry non si amano, ma quest’ultimo e la moglie potranno restare negli Stati uniti. Non saranno espulsi da Donald Trump, eletto martedì 47esimo presidente americano. Tra il principe Harry, Meghan Markle e il miliardario non è mai corso buon sangue. Secondo Eric, il secondo figlio di Trump, Harry non dovrebbe essere rimpatriato dopo le sue ammissioni di uso di droga nell'autobiografa “Spare”. Anche se avrebbe violato la legge non ammettendo l’uso durante la compilazione del visto d’ingresso negli Stati Uniti.





Le critiche pubbliche di Meghan

Ancora prima di conoscere il principe Harry, Meghan Markle aveva criticato pubblicamente Trump in vista delle elezioni del 2016. La futura principessa aveva affermato che solo l’idea di averlo come presidente, gli aveva fatto venire voglia di restare in Canada. Salvo poi, nel 2020, quando il magnate era ancora presidente, il duca e la duchessa di Sussex si erano stabiliti in Calfornia, Stato che storicamente vota per i Democratici. Sempre di quel periodo, Meghan e Harry avevano invitarono a votare e a respingere l'incitamento all'odio, la disinformazione e la negatività online. Qualcuno interpretò quella frase come un attacco diretto a Trump.





La seconda tappa

La cosa non finì lì, nel settembre 2020, fu Trump ad attaccare Meghan, sostenendo che “non era un suo fan”, aggiungendo che “Il principe Harry avrebbe avuto bisogno di molta fortuna". La tensione tra Harry e moglie e il presidente degli Stati Uniti, è aumentata dopo le elezioni del 2020. Tre anni in una intervista con Gb News , Trump disse che la duchessa del Sussex. "Ha mancato di rispetto alla defunta regina Elisabetta II” Aggiungendo: “Come si può essere così irrispettosi nei confronti della regina? Una persona incredibile, che per decenni non ha mai commesso un errore. Non riesco a pensare a un errore che abbia commesso, non è mai stata controversa. Ha attraversato decenni senza polemiche. Non puoi mancarle di rispetto e penso che Meghan sia stata molto irrispettosa nei suoi confronti, molto irrispettosa”.





Si arriva al 2024

La vicenda aggiunge un capitolo proprio quest’anno, quando in un'altra intervista esclusiva a Gb News, il figlio di Donald, Eric Trump, ha definito i duchi del Sussex “mele andate a male”. Il principe Harry e Meghan Markle durante questa campagna elettorale hanno scelto di non sostenere alcun candidato o di non dare a intendere di sostenere né i democratici né i repubblicani, invitando però il popolo americano a registrarsi per votare e far sentire la propria voce alle elezioni.





Il visto

C'è anche un’altra vicenda da aggiungere ed è quella che riguarda il visto statunitense del principe Harry, che negli ultimi 18 mesi è stato al centro di una causa giudiziaria. Ammettendo pubblicamente di aver fatto uso di droghe, lo ha scritto nella sua autobiografia. Il duca di Sussex ha ammesso di aver assunto droghe, tra cui cocaina, cannabis e funghi allucinogeni. Per entrare negli Stati Uniti, i richiedenti il visto sono tenuti per legge a dichiarare l'uso di droga e la mancata dichiarazione può comportare l'espulsione. Malgrado la faida in corso tra i Sussex e i Trump, sembra che Harry non dovrà preoccuparsi di ulteriori sviluppi del suo caso. Eric Trump ha confermato che suo padre non ha intenzione di riesaminare la questione dei visti negli Stati Uniti, ponendo fine a qualsiasi timore che Harry sia a rischio di espulsione.