"Non possiamo rimanere indifferenti": le parole di Antonella Clerici su Gaza su Rai1

La Cei, Conferenza episcopale italiana, parla di Gaza. E dice, nel giorno dello sciopero generale: "Una sofferenza ingiustificabile, cessate fuoco". Poi arriva l'appello del Cardinale Zuppi aprendo i lavori del Consiglio permanente



Ormai è impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. Come ha detto bene anche il cardinale Pizzaballa, che si è esposto giustamente, 'Se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l'umanità'. Obiettivamente è un massacro. Rimanere inerti di fronte a questa realtà vuol dire non avere più umanità".