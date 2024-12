Notre-Dame, attesa per la riapertura dopo il restauro record. Tra ritrovata bellezza e misure di sicurezza

Era il 15 aprile del 2019 e il mondo si fermava davanti alle immagini dell’immensa cattedrale, il tetto bruciato, il crollo di parti del suo cuore gotico. Un capolavoro di campanili e vetrate, secoli di storia, che si temeva andassero in fumo. Cinque anni dopo, Notre-Dame torna a splendere. Un risultato reso possibile grazie ad un investimento da 700 milioni di euro, raccolti interamente con donazioni private, e ad un restauro in tempi record, con l'impiego di duemila lavoratori. La riapertura questa sera, alle 19, davanti a 40 capi di Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo leader mondiale a visitare la cattedrale ricoperta dalle macerie, poco dopo il rogo. Ed è già atterrato, a Parigi, anche il presidente eletto Donald Trump. Previsto un suo incontro con il principe inglese William, per ribadire la relazione speciale tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Ma è attesa anche per Volodymyr Zelensky, che con Trump potrebbe discutere la pace in Ucraina. Per garantire la sicurezza degli ospiti, la capitale francese si blinda: ingenti le misure messe in campo, con seimila agenti di Polizia schierati nelle strade.