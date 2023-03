Nottata tranquilla per il Papa ricoverato al Policlinico Gemelli. Situazione sotto controllo

NOTTATA TRANQUILLA

Dal Policlinico Gemelli arrivano notizie rassicuranti. Papa Francesco ha trascorso una nottata tranquilla, “è andata liscia come l’olio” hanno fatto sapere dall’ospedale. E anche fonti della Santa Sede confermano che la situazione è sotto controllo. Nelle prossime ore verrà probabilmente emesso un bollettino medico. Per ora ci si deve affidare alle indiscrezioni che filtrano dal decimo piano del Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri pomeriggio per una infezione respiratoria. I primi accertamenti hanno escluso problemi più seri, non c’è una polmonite e nemmeno il Covid. Ieri si era parlato anche di problemi cardiaci, che però sembrano ridimensionati. Lo scompenso di ieri potrebbe essere stato provocato da un po’ di stanchezza.

PASQUA IN FORSE

Sicuramente il Papa resterà ricoverato per qualche giorno, nella giornata di oggi verranno effettuati ulteriori accertamenti. Al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero, in forse la partecipazione del Papa ai riti pasquali e soprattutto all’ormai imminente Domenica delle Palme. Una fonte vicino agli infermieri che seguono il Pontefice, non escludono del tutto la sua presenza. Naturalmente la situazione andrà monitorata ora per ora, giorno per giorno. Fra tre giorni c’è la Domenica delle Palme, poi la prossima settimana si entrerà nel vivo del Triduo Pasquale con le celebrazioni da giovedì, e la Via Crucis al Colosseo la sera del Venerdì Santo. Al momento il Vaticano si è limitato a dire che "si è fatto spazio nell'agenda del Papa perché i controlli possano proseguire per il tempo necessario"