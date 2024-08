Nuovi raid russi contro l'Ucraina, morti e black out in varie regioni; gli USA ribadiscono il sostegno a Kiev Photo Credit: agenziafotogramma.it

NUOVO RAID

In Ucraina l’allarme è scattato in piena notte, quando ci si è accorti che bombardieri russi erano decollati dalla base di Engels. Le previsioni erano azzeccate, all’alba una nuova pioggia di missili e droni si è abbattuta su diverse regioni ucraine. Almeno quattro persone sono morte nei vari bombardamenti di questa mattina. I raid hanno riguardato soprattutto le zone occidentali del paese.; in particolare sono state colpite le province di Kherson, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Sumy, Poltava, Chernihiv Zhytomyr e Zaporizhia

SENZA ENERGIA ELETTRICA

In precedenza un razzo aveva centrato un hotel a Kryvyi Rih, città nell’est del paese dove peraltro è nato il presidente Zelensky: il bilancio è di due morti, quattro feriti e cinque dispersi sotto le macerie. "L'operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando" ha scritto su Telegram Yevhen Sytnychenko, capo dell'amministrazione militare distrettuale. I bombardamenti hanno danneggiato le linee elettriche in varie zone del paese, ora si segnalano black out.

DUE GIORNI DI ATTACCHI

L’attacco di oggi è una replica di quello di ieri, quando i raid russi avevano colpito diverse città, tra cui la capitale Kiev; come avveniva all’inizio della guerra, le stazioni della metropolitana sono state utilizzate come rifugio anti bombardamenti. Il Cremlino aveva promesso una risposta dopo la controffensiva ucraina in territorio russo, la risposta è arrivata con i raid di questi due giorni. Secondo l’amministrazione ucraina i russi questa mattina hanno attaccato con dieci missili di vario tipo e con più di ottanta droni. La contraerea di Kiev è impegnata nelle operazioni di intercettamento e abbattimento.

IL SOSTEGNO AMERICANO

Washington continua ad appoggiare Kiev: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la Russia non riuscirà a imporsi sull’Ucraina. Il capo della Casa Bianca in una nota ha scritto: “Condanno nei termini più forti possibili la continua guerra della Russia contro l'Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell'oscurità. Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato. Gli Stati Uniti - prosegue Biden- continueranno a guidare una coalizione di oltre 50 paesi a sostegno dell'Ucraina. Gli Stati Uniti stanno inoltre inviando in massa apparecchiature energetiche all'Ucraina per riparare i suoi sistemi e rafforzare la resilienza della rete energetica ucraina. Il nostro sostegno a Kiev non verrà meno".