Colombia, in vendita il "pettegolezzo" di quartiere. E c'è chi trasforma tutto in business: ecco l'incredibile storia

Pettegolezzi origliati. Pettegolezzi spifferati e persino trascritti su un taccuino. Tutto, rigorosamente, a penna. La storia, assurda, arriva dalla Colombia (e viene raccontata anche da Dagospia). Lì una donna, che si chiama Myriam, pare che abbia trasformato questa attività in una fonte di guadagno.

In pratica, la donna 67 enne, ha messo nero su bianco le chiacchiere di quartiere e c'è persino chi è disposto a comprarle per farsi gli affari degli altri. La donna viene considerata regina del gossip perché, dopo aver annotato tutto per filo e per segno, raccoglie le informazioni con tanto di verifica delle fonti.

TRADIMENTI, DEBITI, CAMBIALI: IL REGNO DEI PETTEGOLEZZI

La donna in questione sa tutto di tutti. Conosce le abitudini, gli orari ed ha una memoria di ferro: per questo motivo i suoi appunti valgono oro. "Lei mi dà soldi per non dirlo a lui, e lui mi dà soldi per non dirlo alla moglie e ai figli", racconta Myriam. Che prosegue:

Una volta, ad esempio, ha chiesto 700.000 pesos a un uomo preoccupato per la fedeltà della moglie. […] Ovunque tu vada, c'è sempre del gossip, quindi non finirà mai". "In ogni quartiere rispettabile c’è un pettegolo, e se non sai chi è... allora sei tu!"

IL VALORE DEL PETTEGOLEZZO

Ma il pettegolezzo fa parte della storia di tutti noi. Nei paesi del sud, ma anche in quelli del nord. Nelle grandi città e nei condomini: tantissime persone sono curiose di sapere quello che accade fuori casa, guardando dal buco della serratura.

Il pettegolezzo, però, ha radici antichissime anche nella letteratura. Dove viene considerato un valore aggiunto nell'ottica del racconto, romanzato. Come fa sapere l'università di Padova, "Secondo uno studio pubblicato su Pnas, i pettegolezzi non sono sempre da condannare, anzi, possono rivelarsi utili a livello sociale portando vantaggi ai singoli individui. Definito come lo scambio di informazioni personali su terze parti assenti, il pettegolezzo può fornire un certo beneficio sociale. La ricerca ne ha rivelato l'efficacia nel diffondere informazioni sulla reputazione delle persone, il che può aiutare i destinatari a connettersi con persone cooperative. Insomma, il pettegolezzo "is not always a bad thing".