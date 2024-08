Gli Oasis sono tornati, ecco le date dei concerti del 2025

Ora è davvero ufficiale. Gli Oasis sono tornati. Pochi minuti fa Liam e Noel Gallagher hanno annunciato su Instagram l'atteso ritorno sul palco nell'estate del 2025, con 14 date previste nel Regno Unito. Saranno le esclusive apparizioni in Europa. I biglietti per i concerti sono acquistabili a partire da sabato 31 agosto. "This is it, this is happening” hanno scritto i due fratelli che compongono la band inglese che tornerà a suonare a distanza di oltre 25 anni. L'ultima esibizione insieme risale infatti al 2009.

Nei giorni scorsi gli Oasis avevano dato l'appuntamento ai fan per questa mattina. Puntuale, a 30 anni dall'uscita del loro primo disco 'Definitely Maybe', pubblicato nel 1994, è arrivata la comunicazione tanto attesa.



Oasis 2025 live: tutte le date





Il tour degli Oasis prenderà il via il 4 luglio 2025 a, in Galles (4 e 5 luglio) al Cardiff Principality Stadium e comprenderà quattro date (11, 12, 19 e 20 luglio) nella loro città natale dial Manchester Heaton Park e altrettante allo stadio di Wembley ail 25 e 26 luglio e il 2 e 3 agosto. Dopo il Regno Unito, i due fratelli Gallagher si esibiranno l'8 e il 9 agosto aall'Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium e il 16 e 17 agosto aal Dublin Croke Park, mentre "sono in corso i preparativi per portare 'Oasis Live'25' in altri Continenti entro la fine del prossimo anno", si legge sul sito ufficiale della band.