Oceania 2 parte fortissimo al botteghino italiano. Dati impressionanti anche in USA

Era uno dei titoli più forti della stagione e infatti, nel giorno dell’esordio, le cose sono andate alla grande. "Oceania 2", 63esimo lungometraggio animato di casa Disney, apre ieri la sua corsa al botteghino raggiungendo dei dati giganteschi sia qui in Italia che in Nord America. La pellicola è il sequel del film del 2016 che, negli anni, ha avuto una crescita di popolarità incredibile, tanto da diventare uno dei film recenti più famosi dello studio di Topolino.





OCEANIA 2, LA TRAMA

Il cartoon riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, la ragazza deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania, in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Il film d’animazione è scritto e diretto da David G. Derrick Jr., che qui è al suo esordio alla regia dopo aver lavorato come story artist per il primo capitolo. La colonna sonora del sequel, invece, è realizzata da diversi artisti, tra cui il vincitore di due Grammy Mark Mancina e Opetaia Foa’i, già compositori delle musiche del primo film. A loro si aggiungono le talentuose Abigail Barlow ed Emily Bear, che sostituiscono Lin-Manuel Miranda nel scrivere le canzoni originali

Come spesso accade per i film Disney, la componente musicale è essenziale per la storia e anche in questo caso gioca un ruolo importante. Per quanto riguarda il cast originale, tornano le voci dei personaggi principali: Auli'i Cravalho torna a interpretare Vaiana, mentre Dwayne Johnson è di nuovo Maui.





OCEANIA 2, INCASSI IMPORTANTI

“Oceania 2” apre ieri nel nostro paese con 880 mila euro, superando il risultato del debutto del primo capitolo che il 22 dicembre del 2016 esordì con 220.583 euro, per arrivare a un totale di oltre 14,3 milioni di euro. Il titolo Disney ha tutte le carte in regola per incassare molto di più alla fine della sua corsa nelle sale. Oltreoceano, nella giornata di martedì, ha ottenuto 13,8 milioni di dollari soltanto con le anteprime, dietro soltanto al risultato record ottenuto nel 2018 da "Gli Incredibili 2" con i suoi 18,5 milioni. Stando alle prevendite, si prevede che oggi, nel giorno del Ringraziamento ottenga oltre 60 milioni, per chiudere il primo fine settimana in USA con 150/180 milioni di dollari.



OCEANIA PRENDE VITA

Una vera gallina dalle uova d’oro per la Disney che infatti, sta già lavorando al remake in live action di “Oceania” che vanta nel cast anche Dwayne Johnson che nel cartoon presta la voce a Maui. Stando alle notizie trapelate fino ad ora, il film dovrebbe arrivare nelle sale nell’estate 2026. Per ora non si conoscono dettagli precisi in merito alla trama che potrebbe riproporre fedelmente l’originale oppure apportare dei sostanziali cambiamenti. Il remake sarà diretto da Thomas Kail, in precedenza già al lavoro su Hamilton.