Oggi il voto a Parigi, i cittadini decidono se vietare i monopattini a noleggio

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Il quesito è molto semplice: "Favorevole o contrario ai monopattini elettrici a noleggio a Parigi?". Oggi, domenica, 2 aprile, i cittadini della capitale francese sono chiamati a decidere sull’argomento. Il referendum è stato indetto dalla sindaca socialista, Anne Hidalgo. Le urne resteranno aperte dalle 9 alle 19 e sulla correttezza del voto, nonché sulla sicurezza ai seggi saranno mobilitati ben 1270 agenti pubblici. Sono chiamati al voto circa 1,3 milioni di iscritti alle liste elettorali, ma l’incubo dei promotori è l'affluenza.





L’opposizione della sindaca

Il tema non sta suscitando grande interesse tra gli abitanti della capitale francese. "Poco importa il numero di votanti", ha detto la sindaca Anne Hidalgo, che in questo periodo è bersagliata dalle critiche delle opposizioni. "Gli strumenti della democrazia partecipativa migliorano utilizzandoli" ha detto recentemente durante una intervista la prima cittadina, mentre sulle colonne del quotidiano Le Parisien, lo scorso 15 febbraio, si era schierata apertamente per il divieto dei monopattini elettrici a noleggio. Salvo poi allentare la tensione assicurando: "Rispetterò il voto dei parigini", ma le corse selvagge dei monopattini sui marciapiedi, i tanti ciclisti che non si curano del semaforo rosso e attraversano le strade, anche lontano delle strisce hanno trasformato Parigi, le cui arterie stradali sono sempre più caotiche. La stessa sindaca ha anche annunciato un "codice della strada" ad hoc contro la guida selvaggia che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'estate.





Gli operatori del settore

A preoccupare un potenziale voto negativo nel referendum sui monopattini elettrici a noleggio sono gli oltre 800 dipendenti dei tre principali operatori del settore attivi in città che temono però per il loro posto di lavoro. "Se i monopattini dovessero scomparire, credo che il mio futuro sarà in bilico. Non so cosa fare", deplora Abdoulaye, un dipendente di Lime, drante una intervista. Un collega incrocia le dita: "Spero che il servizio non chiuda. Voglio pensare positivamente".