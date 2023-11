Oggi le semifinali delle Nitto Atp Finals di Torino, cresce l’attesa per Jannik Sinner, la sfida nello speciale su Rtl 102.5

Oggi, sabato 18 novembre, ore 14.30, campo centrale del Pala Alpitour di Torino, è il momento in cui Jannik Sinner scenderà in campo per affrontare il russo Danil Medvedev per strappare il pass per la finale delle Atp Finals di Torino. Una sfida che potrete seguire con lo speciale di Rtl 102.5 con il nostro Massimo Caputi in diretta dalla lounge di Intesa San Paolo Torino. Non è una novità questa sfida perché i due tennisti si sono già incrociati nelle finali dei tornei di Pechino e Vienna di quest’anno. E in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato l’italiano. Ma se andiamo a guardare anche i precedenti confronti, sei in tutto, Medvedev ha sempre vinto (il bilancio è di 6-2). La sfida Sinner-Medvedev non è una novità per le Atp Finals di Torino. Nel 2021 il russo sconfisse in tre set (6-0, 6-7, 7-6) il giovane Jannik, subentrato nel torneo all'infortunato Berrettini. "Il campo è veloce, affrontare i giocatori che servono molto molto bene come Daniil è difficile. Sarà una partita complicata. La cosa più bella è arrivare a giocarle le gare come questa", ha detto Sinner nel post partita dopo la vittoria con Holger Rune. Ieri pomeriggio l’attesissimo azzurro si è concesso un bagno di folla durante l’allenamento sul campo allestito all'interno del Pala Alpitour. L’altoatesino arriva da un tour de force, ha vinto 17 delle ultime 18 partite giocate. La fatica, così come qualche acciacco cominciano a farsi sentire (con Rune ha accusato un fastidio alla schiena). "Sono contento di essere qui” ha detto Jannik “e di andare in campo per dare il massimo. Ho un giorno e mezzo per recuperare, in modo da essere al top per sabato". Quest'anno il russo si è qualificato come secondo nel girone 'rosso', dopo aver perso contro Carlos Alcaraz che sembra aver ritrovato la verve di qualche mese fa. "In questo momento Sinner è in una forma top” ha detto Medvedev nel post partita “e quindi può fare qualunque cosa, qualunque colpo, questo perché è un top player. Lui sta giocando in modo incredibile, io devo giocare meglio di oggi”. A Torino sarà sicuramente un sabato ad alta tensione. Lo spettacolo è assicurato.





Sinner unico in lizza per il maxipremio

Un successo sul campo avrebbe anche un notevole impatto economico per Jannik Sinner. L’altoatesino è l’unico giocatore al momento imbattuto alle Atp Finals di Torino e può ancora vincere i 4,8 milioni di dollari previsti dal montepremi per chi vince tutti gli incontri. Gli altri semifinialisti: il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno infatti perso almeno un match durante il torneo. Il montepremi totale del torneo è di 15 milioni di dollari. Per ora Jannik ha incassato 1,1 milioni di dollari per le tre vittorie nel girone di qualificazione (390.000 dollari ciascuna), oltre al premio di partecipazione per aver giocato tre partite, altri 325.500 dollari. La vittoria in semifinale vale 1,1 milioni di dollari, la vittoria in finale porta in dote 2,2 milioni di dollari.