Ognissanti: 16 milioni di italiani in viaggio tra gite e vacanze brevi Photo Credit: agenziafotogramma.it

A scegliere la soluzione della gita fuori porta in giornata saranno i restanti sette milioni . Dal rapporto di Coldiretti, tuttavia, emerge come la meta più apprezzata in assoluto dalla maggioranza degli italiani sia solo una: casa propria. La maggioranza dei cittadini ne approfitterà infatti per riposare o, soprattutto per chi è impiegato nel settore dei servizi, per lavorare .

Dall’indagine emerge che gli italiani pronti ad approfittare del ponte per fare una breve vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa , saranno circa nove milioni . Tra le mete preferite, come spesso succede, al primo posto ci sono le città d’arte . Non si rinuncia, tuttavia, anche alle località di montagna , campagna e zone ricche di parchi .

Anche grazie al bel tempo, sono molti gli italiani che si allontaneranno dalle proprie città , sia pure per poche ore: sedici milioni , secondo il report sopracitato di Coldiretti, in questo che, calendario alla mano, risulta essere l’unico weekend lungo del periodo autunnale .

Che sia una gita fuori porta in giornata o un weekend lungo, gli italiani non rinunciano a un po’ di relax in occasione del ponte di Ognissanti . A fare il punto sui numeri di questo fine settimana sul fronte turismo, un’indagine della Coldiretti . Ad aiutare, anche il clima della giornata che dovrebbe concedere temperature sopra la media stagionale e bel tempo diffuso sulla Penisola.

Le attività preferite

Proprio a causa del poco tempo a disposizione, i vacanzieri quest’anno pare abbiano preferito soprattutto mete che permettano di vivere esperienze a 360 gradi, coniugando la bellezza dei paesaggi e il turismo enogastronomico, di sempre maggiore rilevanza. Secondo le previsioni di Coldiretti/Terranostra Campagna amica, oltre mezzo milione di viaggiatori ha scelto di prenotare in agriturismo (che sia per un’esperienza in giornata o per tutto il weekend).

A popolare queste strutture ricettive saranno soprattutto turisti italiani, circa l’85% dei 200mila ospiti attesi per il pernottamento, con una durata media di due notti. Ciononostante non mancheranno anche gli stranieri: uno zoccolo duro di tedeschi, francesi e olandesi non rinunceranno a qualche giorno tra le bellezze italiane.

A proposito di esperienze offerte ai viaggiatori, l’autunno si configura come il periodo migliore per entrare in contatto con le tradizionali attività agricole della stagione. Sempre più turisti, infatti, vengono coinvolti nei processi di realizzazione del vino, dell’olio, della birra o dei formaggi.

La principale voce di spesa per i vacanzieri sarà rappresentata dal cibo, tra pasti e souvenir gastronomici (sempre più in voga). Non cala l’attenzione verso gli appuntamenti locali che valorizzano i prodotti del territorio: le sagre organizzate sul territorio nazionali vedranno al centro i grandi protagonisti della stagione: zucche, tartufi, funghi e castagne.