Olimpiadi, ancora medaglie per l’Italia, oggi sono arrivati altri tre bronzi da: ciclismo femminile, judo e sollevamento pesi

E cinque. Aumenta il medagliere per l’Italia ai giochi olimpici di Tokyo. All’oro di Vito dell’Aquila nel taekwondo e all’argento di Luigi Samele nella sciabola, di ieri, oggi sono arrivati tre bronzi: quello di Mirko Zanni nel sollevamento pesi, di Odette Giuffrida nel judo 52 kg e di Elisa Longo Borghini nella prova in linea di ciclismo femminile. Il rovescio della medaglia, invece è stata la delusione per Benedetta Pilato nei 100 rana. La nuotatrice azzurra ha concluso la sua batteria al quinto posto, ma è stata squalificata dai giudici per una scorrettezza. “È stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto?... “ ha detto a caldo la nuotatrice italiana “Certo, ho nuotato in maniera orribile, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi quella, non so”. Non ce l’ha fatta Gabriele Detti, invece, ad arrivare sul podio, è sesto nei 400 stile libero. Splendida la prestazione del quartetto azzurro, che centra la finale della staffetta 4x100 stile libero maschile. Miressi, Condorelli, Zazzeri e Frigo toccano in 3'10"29, tempo che vale anche il record italiano. Nicolò Martinenghi è in finale dei 100 rana con il record italiano, infine Thomas Ceccon e Martina Carraro volano in semifinale nei 100 dorso e nei 100 rana.





Bronzo nel ciclismo femminile

Elisa Longo Borghini si è confermata bronzo come cinque anni fa a Rio ed esulta alla fine della prova in linea di ciclismo su strada, definendo la sua una “corsa pazza” . L'oro a sorpresa è andato alla trentenne austriaca Anna Kiesenhofer.





Il bronzo nel Judo femminile

La terza medaglia di bronzo per l’Italia l’ha conquistata Odette Giuffrida nel judo 52 Kg, ma l’atleta è contenta comunque: “Ero venuta a Tokyo per l'oro ovviamente, ma questo bronzo ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli e quindi è una medaglia di bronzo, ma piena di orgoglio". L’azzurra promette che “È un bronzo che trasformerò in oro, a Parigi me lo prendo”. A Rio, Odette Giuffrida aveva vinto la medaglia d’argento.





Bronzo anche nel sollevamento pesi

Mirko Zanni conquista il terzo posto sul podio nel sollevamento pesi, categoria -67 kg, alza 322 kg stabilendo anche il record italiano). Classe 1997, lui che di chili ne ha sollevati tanti esprime cos’ la sua soddisfazione: “Questa medaglia di bronzo pesa, pesa tantissimo”.





Gli altri italiani in gara

Bene l’Italia nella ginnastica artistica, che entra nella finale a squadre, cos’ come Vanessa Ferrari, prima nel corpo libero e potrà giocarsi la medaglia che ancora le manca mentre, in finale dell'all-around ci sono Alice D'Amato e Martina Maggio. Camila Giorgi avanza al secondo turno del torneo singolare femminile di tennis imponendosi sulla statunitense Brady con il punteggio di 6-3, 6-2. Domani affronterà la russa Vesnina. Bene anche il volley femminile. La squadra di Davide Mazzanti ha superato la Russia 3-0. Esordio vincente per la nazionale di pallanuoto che supera con facilità il Sudafrica per 21-2 e per la pallacanestro con la vittoria sulla Germania per 92-82. Finale centrata per le azzurre del quattro di coppia di canottaggio, mentre nel senior maschile Di Mauro accede alle semifinali.

La storica sconfitta

Gli Stati uniti sono stati sconfitti nel torneo di basket maschile dalla Francia per 83-76. Per la squadra a stelle e strisce si tratta della prima battuta d’arresto dai Giochi di Atene 2004, quando vennero superati in semifinale dall'Argentina.