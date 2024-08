Olimpiadi di Parigi, pioggia di medaglie per l'Italia, ben sei in una giornata Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Più ori che a Tokyo. A due giornate dal termine dei Giochi Olimpici, l’Italia ha già migliorato il bottino di tre anni fa quando gli azzurri salirono dieci volte sul gradino più alto del podio. L’undicesimo trionfo degli azzurri a Parigi è tra i più inattesi, perché era davvero difficile immaginare il successo nell’americana di ciclismo su pista di Chiara Consonni e di Vittoria Guazzini. “L’abbiamo vinta con le gambe e con il cuore”, hanno detto le azzurre dopo la grande impresa. Ma il venerdì ha regalato altre cinque medaglie, una d’argento e quattro di bronzo.





Battocletti

Strepitoso il secondo posto di Nadia Battocletti nei 10mila metri, dove la trentina ha ceduto solo alla keniana Chebet. Per l’azzurra, che era giunta quarta nei 5mila metri, anche il nuovo record italiano di specialità.





Quattro bronzi

Ben quattro i bronzi di giornata, con Simone Alessio nella categoria 80 kg del taekwondo, con Andy Diaz nel salto triplo, con Nino Pizzolato nel sollevamento pesi e con Sofia Raffaeli nell’all around della ginnastica ritmica. A deludere è stata invece la nazionale maschile di pallavolo, sconfitta per 3 a 0 dagli Stati Uniti nella finale per il bronzo.





Delusione staffetta 4x100

Diverso il quarto posto della staffetta 4 x 100 : gli azzurri, oro a Tokyo, sono arrivati davvero ad un soffio dal bronzo. Discorso a parte per il pugilato, con la tanto chiacchierata pugile algerina Imane Khelife che ha vinto l’oro nella categoria 66 kg battendo in finale la campionessa di Tokyo, la cinese Yang Liu.