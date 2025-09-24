Operazione della Guardia di Finanza, a Catanzaro, contro i Casamonica, sequestri per 1 milione di euro

Beni per quasi un milione di euro, appartenenti a 5 soggetti che si ritiene possano essere legati al clan dei Casamonica, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro , in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della capitale. Il provvedimento, eseguito in collaborazione con lo Scico e con l'appoggio dei reparti territoriali e del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma, ha riguardato 3 unità immobiliari, 3 autoveicoli e conti correnti, per un valore, totale, di 959.000 euro . Le persone coinvolte oggi, già nel 2023 vennero tirate in ballo in un'indagine ,che aveva portato anche all'esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare, riguardante una vasta organizzazione armata dedita al traffico di stupefacenti ,operante a Lamezia Terme e capeggiata, secondo l'accusa, da un esponente della cosca dei Giampà. Nello scorso ottobre, nel processo con rito abbreviato, sono state inflitte 32 condanne . Cinque sono stati individuati tra i fornitori di droga del gruppo con base a Lamezia Terme. I provvedimenti di sequestro di oggi, invece, sono stati decisi dal Tribunale di Roma, sulla base delle indagini economico-patrimoniali coordinate dalla Dda romana ed eseguite dal Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme, che avrebbero evidenziato una sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati.