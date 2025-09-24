Operazione della Guardia di Finanza, a Catanzaro, contro i Casamonica, sequestri per 1 milione di euro

Operazione della Guardia di Finanza, a Catanzaro, contro i Casamonica, sequestri per 1 milione di euro

Operazione della Guardia di Finanza, a Catanzaro, contro i Casamonica, sequestri per 1 milione di euro Photo Credit: Ansa.it

Max Viggiani

24 settembre 2025, ore 13:30

I beni erano in possesso di 5 persone che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati legati al clan romano. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale della capitale

Beni per quasi un milione di euro, appartenenti a 5 soggetti che si ritiene possano essere legati al clan dei Casamonica, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della capitale. Il provvedimento, eseguito in collaborazione con lo Scico e  con l'appoggio dei reparti territoriali e del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma, ha riguardato 3 unità immobiliari, 3 autoveicoli e conti correnti, per un valore, totale, di 959.000 euro. Le persone coinvolte oggi, già nel 2023 vennero tirate in ballo in un'indagine ,che aveva portato anche all'esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare, riguardante una vasta organizzazione armata dedita al traffico di stupefacenti ,operante a Lamezia Terme e capeggiata, secondo l'accusa, da un esponente della cosca dei Giampà. Nello scorso ottobre, nel processo con rito abbreviato, sono state inflitte 32 condanne. Cinque sono stati individuati tra i fornitori di droga del gruppo con base a Lamezia Terme. I provvedimenti di sequestro di oggi, invece, sono stati decisi dal Tribunale di Roma, sulla base delle indagini economico-patrimoniali coordinate dalla Dda romana ed eseguite dal Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme, che avrebbero evidenziato una sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati. 

Argomenti

Ansa.it
Casamonica
Catanzaro
sequestri

Gli ultimi articoli di Max Viggiani

Mostra tutti
  • Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

    Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

  • Secondo i nuovi dati Istat la fiducia dei consumatori torna a calare, stabile quella delle imprese

    Secondo i nuovi dati Istat la fiducia dei consumatori torna a calare, stabile quella delle imprese

  • Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

    Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

  • Ucciso nel Centro di addestramento di Taranto il cane Bruno, era stato premiato per aver salvato 9 persone

    Ucciso nel Centro di addestramento di Taranto il cane Bruno, era stato premiato per aver salvato 9 persone

  • Venduto all'asta a Londra un capolavoro del Canaletto. Scopriamo quale e a quale prezzo

    Venduto all'asta a Londra un capolavoro del Canaletto. Scopriamo quale e a quale prezzo

  • All'asta, ieri a Parigi, oggetti appartenuti a Napoleone Bonaparte. Scopriamo insieme quanto è stato il ricavato

    All'asta, ieri a Parigi, oggetti appartenuti a Napoleone Bonaparte. Scopriamo insieme quanto è stato il ricavato

  • A Parma gesto esemplare di un uomo nei confronti di una cittadina del Kazakistan. Scopriamo quale.

    A Parma gesto esemplare di un uomo nei confronti di una cittadina del Kazakistan. Scopriamo quale.

  • Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

    Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

  • Israele attacca la zona vicina a un centro per gli aiuti umanitari di Rafah, almeno 31 morti

    Israele attacca la zona vicina a un centro per gli aiuti umanitari di Rafah, almeno 31 morti

  • Banksy torna a farsi vivo. Dove si trova la nuova opera dell'artista inglese ?

    Banksy torna a farsi vivo. Dove si trova la nuova opera dell'artista inglese ?

A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

Napoli una violenta lite a coltellate nella notte a Forcella tra due coniugi, un uomo è morto, la moglie arrestata per omicidio volontario è in ospedale in codice rosso

Bergamo, sottrae banconote dalla cassa di un supermercato e fugge investendo un cliente che tentava di fermarlo

Bergamo, sottrae banconote dalla cassa di un supermercato e fugge investendo un cliente che tentava di fermarlo

Un 55enne, assistendo alla scena, si è posto di fronte all'auto guidata dall'uomo che aveva sottratto il denaro, che però ha dato gas

Video rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma indaga per revenge porn

Video rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma indaga per revenge porn

Il Procedimento è contro ignoti. Verifiche della Polizia Postale