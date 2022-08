Oscar 2023, è già polemica per una battuta di Chris Rock che rifiuta la conduzione dei premi

Sebbene sia ancora estate e manchino parecchi mesi all'attesissima serata degli Oscar 2023, che si terrà il prossimo 12 marzo al Dolby Theatre, si parla già di conduttori, ma soprattutto, spuntano già le prime polemiche.

CHRIS ROCK RIFIUTA LA CONDUZIONE DEGLI OSCAR 2023

Gli organizzatori dell’evento più atteso di Hollywood avevano pensato di affidare la conduzione della serata dell’anno prossimo proprio a lui, Chris Rock, che dopo aver già vestito i panni del conduttore nel 2005 e nel 2016, si è reso protagonista del momento mediatico più chiacchierato della Notte degli Oscar 2022, ossia lo schiaffo che gli ha riservato l’attore Will Smith. Il comico, che attualmente è impegnato nel suo tour 'Ego death' che sta attraversando gli Stati Uniti con il tutto esaurito ovunque, ha declinato l’offerta. Non sarà quindi lui al timone della serata della consegna dei premi del 2023. Chris Rock ha affermato che tornare su quel palco “Sarebbe come tornare sul luogo del delitto”.

LA POLEMICA SU NICOLE BROWN SIMPSON

Ma gli animi si sono infuocati dopo una battuta venuta decisamente male che Chris Rock ha pronunciato ieri sera. Infatti, durante uno spettacolo a Phoenix, il comico ha affermato che tornare alla conduzione degli Oscar 2023 sarebbe come chiedere “a Nicole Brown Simpson di tornare al ristorante” dove lasciò gli occhiali la notte in cui fu uccisa.” Come raccontato da The Wrap, la battuta sulla moglie deceduta di O. J. Simpson non è stata accolta con gran favore, tant’è che l’attore è stato criticato per la frase fuori luogo e accusato di misoginia. In diversi tweet che sono apparsi in queste ore si legge che Will Smith “avrebbe dovuto schiaffeggiarlo con più violenza“, mentre altri inneggiano all’esclusione di Rock dall’Academy.