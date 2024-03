Oscar 2024, Billie Eilish vince la Miglior Canzone ma Ryan Gosling ruba la scena

Confermando i pronostici, è stata la “What Was I Made For?” di Billie Eilish e FINNEAS ad accaparrarsi l’Oscar per la Miglior Canzone Originale. A rubare la scena è stato però Ryan Gosling, accompagnato sul palco dal produttore Mark Ronson, Slash, Wolfgang Van Halen e 60 ballerini, che ha chiuso la serata esibendosi sulle note di “I’m Just Ken”. Miglior Colonna Sonora invece per Oppenheimer, firmata da Ludwig Göransson.

BILLIE EILISH TRIONFA AGLI OSCAR 2024

Unica statuetta vinta dal blockbuster Barbie nonché la conferma della forza del duo macina successi, che trionfa per la seconda volta in questa categoria, trasportando i fratelli Eilish nella lista dei pochi under 30 ad aver vinto due Oscar prima di compiere 30 anni: la prima volta fu nel 2022, con la “No Time To Die”, parte della colonna sonora dell’omonimo 007. Performance intima, con i due che ruotano al centro del palco: Billie canta, mentre FINNEAS la accompagna al pianoforte, dando spazio solo alla fine all’orchestra che entra in scena sulle battute finali. Sguardo complice alla fine della canzone e standing ovation dal pubblico per il brano che si era già accaparrato un Grammy e un Golden Globe. “Ho avuto un incubo su questo momento, grazie mille all’Academy, non pensavo sarebbe successo”, ha detto la cantante 22enne ricevendo il premio presentato da Ariana Grande: “Mi sento incredibilmente fortunata e onorata, sono grata per questo film e per il modo in cui mi ha fatto sentire”, ha aggiunto ringraziando la regista Greta Gerwig.

RYAN GOSLING ACCENDE IL DOLBY THEATER CON UNA PERFORMANCE MEMORABILE

Non avrà vinto la statuetta, ma ha sicuramente rubato la scena. Ultimo ad esibirsi sul palco del Dolby Theater di Los Angeles, Ryan Gosling ha regalato una delle performance più divertenti degli ultimi anni. Seduto in platea, con Billie Eilish e Margot Robbie sedute dietro e davanti a lui che non riuscivano a trattenere le risate, ha pian piano raggiunto Mark Ronson sul palco, per poi lanciarsi in un’esibizione a dir poco cinematografica, vestito con un completo rosa shocking e affiancato da sessanta ballerini. Memorabile la presenza di Slash – chitarrista dei Guns N Roses – e Wolgang Van Halen, che sul red carpet aveva mentito agli intervistatori dichiarando che non avrebbe suonato. Poi la discesa in platea, quando Ryan Gosling ha fatto partite un karaoke stellare cedendo il microfono a Greta Gerwing e Margot Robbie prima e Emma Stone – con cui aveva diviso lo schermo in La La Land nel 2016 – poi.

OSCAR 2024, TUTTI I MOMENTI MUSICALI

Sul palco anche Jon Batiste e Becky G, in lizza per l’Oscar con le canzoni “It Never Went Away” e “The Fire Inside”, rispettivamente dai film American Simphony e Flamin’ Hot. Le due esibizioni deludono e non lasciano il segno: se da una parte Batiste tenta senza successo di dare volume a una performance che risulta piatta, Becky G tenta la messa in scena iperpop, con scarso successo. Di diverso impatto Scott George e gli Osage Singers, che cantano “Wahzhazhe (A Song for My People)” da Killers Of The Flower Moon, segnando la prima esibizione di gruppo della serata. Anche Andrea Bocelli sul palco, che insieme al figlio ha cantato “Con te partirò / Time to say goodbye”, in una nuova versione prodotta dal premio Oscar Hans Zimmer, durante il segmento in memoriam, quando vengono ricordati i lavoratori dello spettacolo morti nel corso dell’anno.