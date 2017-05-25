Paola Turci pronta a scaldare l'estate con la sua musica

Paola Turci pronta a scaldare l'estate con la sua musica

Redazione Web

25 maggio 2017, ore 16:15

Nuove date al tour estivo in giro per l'Italia e RTL 102.5 è media partner dei concerti

Dopo il successo nei teatri e il sold out all’Auditorium La Verdi di Milano il 22 maggio, il tour di Paola Turci ripartirà con una serie di live estivi e quattro nuovi appuntamenti si aggiungono alle date già annunciate: il 10 giugno Paola sarà a Modena (Piazza Roma) per un concerto con Paolo Fresu, il 15 luglio ad Ayas - AO (Musicastelle Outdoor) alle ore 17, il 26 agosto a Mantova (Village Night 2017), e il 27 agosto a Madonna di Campiglio TN (Running In – Conca Verde) per un concerto nel pomeriggio. La prima radio d'Italia RTL 102.5 è media partner del tour. 
La cantautrice romana si esibirà inoltre, il 1 LUGLIO a Pavia (Castello Visconteo), il 2 luglio a Torino (Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale), il 4 luglio a San Miniato - PI (Francigena Melody Road c/o Piazza Duomo), l’8 luglio a Marina di Ravenna - RA (Marina Love Parade), il 14 luglio a Varallo Sesia – VC (Alpàa), il 19 luglio a Trieste (Piazza Unità d'Italia), il 29 luglio a Molfetta – BA (Bari in jazz), il 4 agosto a Loano - SV (Arena Giardino del Principe), l’11 agosto a Marina di Pietrasanta – LU (Teatro La Versiliana).

