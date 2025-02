Papa Francesco ha riposato bene. Per domani ha preparato il testo scritto dell'Angelus e anche l'omelia per la messa

Papa Francesco ha riposato bene nell’ottava notte di ricovero al Policlinico Gemelli, dove è arrivato con una bronchite tramutata poi in polmonite bilaterale. I medici -ieri- hanno spiegato che il Santo Padre non è ancora fuori pericolo, anche se è di buon umore, continua a lavorare e come avvenuto già domenica scorsa, domani il suo Angelus sarà diffuso solo in forma di testo scritto, il Papa ha anche preparato l’omelia per la messa di domani in occasione del Giubileo dei diaconi che sarà presieduta da monsignor Rino Fisichella nella Basilica di San Pietro. Intanto in una intervista al Corriere della Sera, il Segretario di Stato vaticano Parolin definisce 'tutte inutili speculazioni' le voci di dimissioni del Pontefice. Ora pensiamo alla sua ripresa e al suo ritorno, sono le uniche cose che contano.

PAROLIN, STOP SPECULAZIONI SU DIMISSIONI

Nel dibattito sull'ipotesi di dimissioni dal soglio pontificio di questi giorni, oggi è intervenuto il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Sono tutte inutili speculazioni, ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano, ha spiegato il porporato nell'intervista al Corriere della Sera. "Grazie a Dio, le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo - ha proseguito Parolin -. Gli sono state mandate delle pratiche d'ufficio e ciò significa che procede bene".