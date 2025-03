Papa Francesco stabile al Policlinico Gemelli, in un messaggio audio in spagnolo, i ringraziamenti per le preghiere Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Papa Francesco, giunto alla sua terza settimana di ricovero al Policlinico Gemelli, è stabile e i medici fanno sapere che non sono stati registrati nuovi episodi di crisi respiratorie e il Pontefice, come sottolineato dai medici, non ha avuto febbre. La sua condizione, resta comunque sotto prognosi riservata. I medici, infatti non sciolgono ancora la prognosi. A sorpresa, Il Papa ha voluto ringraziare i fedeli per le incessanti preghiere. Poche parole, pronunciate in spagnolo, ma un gesto che è stato condiviso attraverso un audio diffuso in serata, in occasione del rosario che si stava celebrando in Piazza San Pietro. “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie” ha detto Bregoglio.





Il bollettino

Il bollettino di oggi, diffuso dalla Sala Stampa Vaticana è arrivato alle 19.44. Si legge che le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Non si sono verificati episodi di insufficienza respiratoria, e il Papa ha proseguito con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. Anche i parametri emodinamici e gli esami del sangue sono stabili, un segno positivo del suo continuo miglioramento, anche se la prognosi rimane riservata. Il Papa ha alternato periodi di riposo con momenti di attività lavorativa e spirituale. Nella mattinata e nel pomeriggio ha dedicato tempo al lavoro e alla preghiera, ricevendo anche l'Eucarestia prima di pranzo. Inoltre, ha continuato a seguire una normale alimentazione solida, senza necessità di supporto tramite sondino o nutrizione parenterale.





Prossimo bollettino sabato

Oltre alla voce di Papa Francesco, c’è anche un'altra importante novità che riguarda la diffusione del prossimo bollettino. Non avverrà domani, ma sabato. Questo è un segno di discontinuità rispetto ai giorni scorsi sullo stato di salute del Papa. Fonti vaticane sottolineano che questo non significa una riduzione dell'attenzione sulla salute del Pontefice, ma solo una pianificazione diversa per il prossimo comunicato.





Continuano le preghiere

Il mondo continua a pregare per Papa Francesco. I fedeli di tutto il mondo continuano a invocare per la sua pronta guarigione. Anche stasera, in Piazza San Pietro, si è svolto il rosario guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, che ha espresso la vicinanza della Chiesa al Santo Padre. All’esterno dal gemelli, invece, è stato appeso un messaggio di speranza. Un sostenitore del Papa e ha affisso uno striscione fuori dal Policlinico Gemelli con scritto: "Forza, alzati e cammina".