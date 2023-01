Papa: auguri di prosperità all'Italia, appello per la pace in Ucraina, pensiero per Joseph Ratzinger

In una piazza san Pietro riscaldata da un sole primaverile, Papa Francesco ha salutato il 2023 con un augurio di prosperità rivolto all’Italia. Dal Pontefice è poi arrivato un appello per dire basta alla guerra e al riarmo. Naturalmente non è mancato un pensiero rivolto a Benedetto Sedicesimo, il papa emerito morto ieri mattina all’età di 95 anni.

APPELLO PER LA PACE

Il primo pensiero è stato rivolto all’Ucraina, piegata da dieci mesi di una guerra che non sembra finire più. Queste le parole del Papa: “Noi, all'inizio di quest'anno, abbiamo bisogno di speranza come la terra della pioggia. Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in tante parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell'indifferenza! Per quanti non hanno pace acclamiamo Maria, la donna che ha portato al mondo il Principe della pace".





ATTENZIONE AGLI ALTRI

Non c’è un nuovo anno senza i classici buoni propositi. Papa Francesco ha puntato sui piccoli gesti della vita quotidiana. Ecco le parole di Bergoglio: "All'inizio dell'anno, tra le tante novità che si vorrebbero sperimentare e le molte cose che si vorrebbero fare, dedichiamo del tempo a 'vedere', cioè ad aprire gli occhi e a tenerli aperti di fronte a quel che conta: a Dio e agli altri. Quante volte, presi dalla fretta, non abbiamo neanche il tempo di sostare un minuto in compagnia del Signore per ascoltare la sua Parola, per pregare, per adorare, per lodare. La stessa cosa avviene nei riguardi degli altri – ha avvertito il Pontefice -: presi dalla fretta o dal protagonismo, non c'è tempo per ascoltare la moglie, il marito, per parlare con i figli, per chiedere loro come vanno dentro, non solo come vanno gli studi e la salute. E quanto bene fa mettersi in ascolto degli anziani, del nonno e della nonna, per guardare la profondità della vita e riscoprire le radici. Chiediamoci dunque se siamo capaci di vedere chi ci vive accanto, chi abita il nostro palazzo, chi incontriamo ogni giorno nelle strade".