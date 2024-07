Parigi 2024, l'Italia conquista le prime medaglie alle Olimpiadi

CICLISMO

Nel ciclismo, Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro, completando la prova in 36:12.16, a +14.92 dal vincitore Remco Evenepoel. Il belga ha vinto l'oro, mentre il bronzo è andato a Van Aert con un distacco di +25.63. Invece, nella cronometro femminile di ciclismo, Elisa Longo Borghini ha chiuso all'8° posto con un distacco di +2:11.08 dalla vincitrice, l'australiana Grace Brown, che ha conquistato l'oro con un tempo di 39.38. Argento per la britannica Anna Henderson e bronzo per l'americana Chloe Dygert.





SCHERMA

Nella spada femminile, Giulia Rizzi è stata eliminata nei sedicesimi di finale dalla polacca Klasik con un punteggio finale di 12-11. Anche Rossella Fiamingo ha visto la sua corsa interrompersi presto, perdendo nei sedicesimi contro l'americana Cebula con un risultato di 15-14. Un'altra delusione nella spada femminile è stata per Alberta Santuccio, che è uscita ai quarti di finale dopo una sconfitta per 10-9 contro l'estone Nelli Differt. Michele Gallo è stato eliminato nella sciabola maschile, sconfitto dal cinese Chenpeng con un punteggio di 6-15. Luigi Samele, invece, conquista il bronzo nella finale contro Elsissy, battendo l'egiziano per 15-12.





NUOTO E TUFFI

Nella competizione di 100 metri rana, Nicolò Martinenghi ha raggiunto le semifinali con il quarto miglior tempo complessivo, terminando terzo nella sua batteria vinta da Peaty. L'altro italiano, Alessandro Viberti, si è qualificato con il 15° tempo. Le tuffatrici italiane Elena Bertocchi e Chiara Pellecani hanno concluso al quarto posto nei tuffi sincronizzati da 3 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, con un punteggio finale di 293.52 punti. La staffetta femminile italiana nella finale della 4x100 stile libero non va oltre l'ottavo posto con la squadra composta da Morini, Tarantino, Curtis e Menicucci. Bronzo conquistato, invece, dalla staffetta maschile della 4x100 stile libero con Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo.





PALLAVOLO

La nazionale maschile di volley ha iniziato bene il torneo, vincendo la prima partita contro il Brasile con un risultato di 3-1 sotto la guida del Ct Fefè De Giorgi. Gli Azzurri battono i brasiliani con i parziali di 25-23, 27-25, 18-25, 25-21. Un importante successo in ottica quarti di finale. Infatti, a Giannelli e compagni basterà una vittoria contro l’Egitto il prossimo 30 luglio per assicurarsi il passaggio del turno. Ottima prova del 2002 Darlan, ma gli Azzurri trovano ottime risposte da tutti i titolari e realizzano una prova superba a muro.