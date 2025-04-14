Pasqua, indagine di Altroconsumo, in aumento i prezzi delle colombe e delle uova di cioccolato

Sergio Gadda

14 aprile 2025, ore 18:00

+20% per le colombe pasquali e +5,4% per le uova, è quanto emerge dall’ultima indagine di Altroconsumo sui prodotti classici della Pasqua

Arriva la Pasqua non aumentano solo i prezzi dei biglietti aerei, ma anche quella per l’acquisto di uova di cioccolato e colombe. Due tra i dolci tipici del periodo e tra i più consumati durante le vacanze di Pasqua. Dall’indagine di Altroconsumo si evince che i costi per le colombe pasquali sono salite del 20% rispetto al allo scorso anno. Sale anche il prezzo delle uova di cioccolato +5,4%. La rilevazione dell’organizzazione di consumatori è stata realizzata coinvolgendo 30 punti vendita: 10 online e 20 fisici tra Milano e Roma.


La colomba

Il dolce tipico della Pasqua, la colomba classica è quella che registra il maggior rincaro: ben il 20%, passando da 9,98 a 11,96 euro al chilo. Non è solo l’unico tipo di colomba che registra un aumento del prezzo. Anche le colombe speciali crescono del 10%, arrivando a 14,06 euro al kg, segnala Altroconsumo. L’altra tipologia dei colombe, quelle artigianali hanno un prezzo medio di 38,40 euro al chilogrammo. Anche se in alcuni casi può salire fino a 50 euro al chilogrammo. Ma in questo caso l’aumento è più contenuto: solo l’1%.


Le uova di cioccolato

Sale anche il prezzo delle uova di cioccolato, in questo caso, più contenuto rispetto a quello delle colombe pasquali. Quest’anno il rincaro si ferma al 5,4%, rispetto al 2024, ma se si fa un raffronto con il 2023 il prezzo è aumentato del 13,1%. In soldoni, il costo medio di un uovo di cioccolato è di 56,10 euro al chilogrammo. Anche se alcuni raggiungono i 131 euro al chilogrammo. A parità di marchio, mette in evidenza Altroconsumo, a fare la differenza non è il tipo di cioccolato utilizzato, ma il formato, la sorpresa contenuta e le licenze legate all'utilizzo di testimonial o personaggi di cartoni e serie tv.


Il budget

A quanto ammonta il budget per gli acquisti dei dolci di Pasqua? Secondo Altroconsumo, che ha intervistato 1000 consumatori della community ACmakers, più di 300 prevedono di aumentarlo a causa dei rincari. La maggior parte del campione si limita a spendere una cifra tra i 10 e i 20 euro. Un piccolo campione si dice disposto a spendere qualcosa in più, con un portafoglio tra i 30 e i 50 euro. L’importo varia anche in base al numero di destinatari e soprattutto delle abitudini familiari.


