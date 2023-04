Pasquetta 2023, tra gite fuori porta, boom delle città d'arte e prove d'estate

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Giornata di avanzi e grigliate in casa ma anche di gite fuoriporta, dall’agriturismo in montagna al ristorante sul lungomare. É un bilancio positivo quello della Pasquetta 2023, che ha fatto registrare, per il nostro turismo, numeri tornati quasi al periodo pre - Covid. Cresce la presenza nelle strutture ricettive, il 12% in più rispetto al 2022.

CITTÀ D'ARTE PRESE D'ASSALTO

Secondo Coldiretti 4 italiani su 10 (il 43%) hanno scelto di trascorrere il lunedì dell’Angelo fuori casa. In molti hanno cambiato anche regione: prese d’assalto soprattutto le città d'arte, con 1,7 milioni di turisti, la metà stranieri, che hanno goduto delle bellezze culturali del nostro Paese. Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Palermo: da Nord a Sud musei e siti archeologici sono rimasti aperti. In alcuni casi si sono registrati anche sold out per le visite organizzate e lunghe file per entrare. I viaggiatori hanno apprezzato i monumenti, ma anche le vie dello shopping e il buon cibo.

PRIME TINTARELLE E ANCORA NEVE

Prove tecniche d'estate, e non solo in quanto a numeri del turismo. In molti hanno affollato le spiagge italiane, senza farsi scoraggiare dal vento che è soffiato in molte zone. I più audaci hanno tentato anche il costume da bagno, com'è accaduto sul litorale romano. Spiagge piene anche in Liguria, in Sardegna, in Campania. Voglia di estate e di evasione nonostante l'incognita maltempo, con instabilità soprattutto al Sud. E non sono mancate sorprese: come a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, che si è svegliata sotto la neve.