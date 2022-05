Patron, eroe d’Ucraina, ha un eccellente fiuto anti-mine, il jack russell è stato premiato dal presidente Zelensky

È proprio vero il detto che il cane è il miglior amico dell’uomo, se poi, può essere utile, è ancora meglio, così come Patron, un jack russell che in Ucraina ha fiutato centinaia di ordigni esplosivi abbandonati dai russi dall’inizio dell’invasione e che avrebbero potuto provocare vittime. Un vero e proprio eroe di guerra che è stato premiato direttamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che per l’occasione era accompagnato dal premier canadese Justin Trudeau, che domenica, a sorpresa, si è recato in visita a Irpin, cittadina alle porte di Kiev. Il cane ha gradito e durante la cerimonia scodinzolava festosamente, forse aspettando non una medaglia, ma qualche goloso biscottino. "Oggi voglio premiare quegli eroi ucraini che stanno già liberando la nostra terra dalle mine" ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che: “E' un cane di taglia piccola, ma molto famoso”, mentre appuntava sul collare di Patron la medaglia faticosamente conquistata sul campo. “E insieme ai nostri eroi, un piccolo genio meraviglioso che aiuta non solo a neutralizzare gli esplosivi, ma anche a insegnare ai nostri figli le regole di sicurezza necessarie nelle aree in cui c'è una minaccia di mine” ha concluso Zelensky.





Un cane famoso in Ucraina

Patron è diventato famoso nelle ultime settimane proprio per il suo lavoro, tanto da avere un proprio profilo Instagram e anche un murales tutto suo. Ma non solo questo cane è diventato protagonista anche di diversi video, di cartoni animati e di creazioni artistiche.





Un duro lavoro

Patron, che in ucraino significa “cartuccia” è la mascotte dei Servizi d'emergenza statali. Il suo lavoro è stato prezioso soprattutto nell’area della città nord orientale di Cernihiv. Il jack russell è diventato uno dei simboli nazionale della resistenza contro i russi e un fenomeno social, scrive il Washington Post. Ma come riesce un cane di piccola taglia a compiere un lavoro così difficile? E soprattutto come riesce a non saltare per aria su una mina? Jack russell come Patron sono animali di piccola taglia che possono essere molto efficaci nell'individuare le mine. Il loro olfatto funziona molto meglio dei metal detector. Ma non solo, questa razza di taglia piccola ha un peso che non fa scattare l'esplosione. Ed è per questo motivo che questi vani vengono usati in situazioni di guerra.