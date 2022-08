Patto tra Calenda e Renzi. Il Pd presenta il simbolo mentre il centrodestra si compatta su programma e candidature

L’accordo tra Calenda e Renzi è fatto. Obiettivo ricostruire il governo Draghi. Nasce anche 'Noimoderati', la lista unica dei centristi di centrodestra che comprende Udc, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi conl'Italia. Per il Pd, oggi, è giorno di presentazione del simbolo, Impegno civico di Di Maio rilancia l’importanza della politica estera mentre nel centrodestra è stato 'approvato' dai leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e dagli alleati centristi il programma elettorale in 15 punti, che verrà consegnato domani al Viminale insieme ai simboli del centrodestra. Il programma include la flat tax, un taglio delle tasse confermato come priorità anche da Giorgia Meloni. Berlusconi assicura la massima attenzione allo stato dei conti pubblici e alle regole europee, “non intendiamo in nessun modo aggravare il nostro deficit”. Virginia Raggi spiega che non si è candidata alle parlamentarie perché oggi è impossibile conoscere gli alleati in futuro dei 5 stelle. Per la Lega le idee sul fisco sono chiare. Bisogna continuare a ridurre scaglioni e aliquote operando su detrazioni e deduzioni come nel dicembre 2021.

PROGRAMMA CENTRODESTRA, DA ALLEANZA ATLANTICA A GIOVANI

Al primo dei 15 punti viene sottolineata la posizione dell’Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Incluso il sostegno all'Ucraina di fronte all'invasione della Federazione Russa e sostegno ad ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto. Poi si va dall’utilizzo efficiente delle risorse europee del PNRR alle riforme istituzionali, in testa il presidenzialismo tanto caro a FdI. E ancora un fisco equo e la flat tax, sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale, giovani, il Ponte sullo stretto di Messina e la sfida dell'autosufficienza energetica valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro.

PROGRAMMA E SIMBOLO DEL PD

Letta ha presentato il simbolo del Pd, nel programma ben 8 punti sono dedicati alla scuola e annunciato che nelle ultime due settimane di campagna farà il giro d’italia in minibus elettrico. "Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la scuola, con il piano "Conoscere è potere", con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni" ha sottolineato il segretario del Partito democratico Enrico Letta.