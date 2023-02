Peppino di Capri, premio alla carriera a Sanremo

Sanremo ha consegnato un premio alla carriera a Peppino di Capri, che per l'occasione si è esibito sul palco del teatro Ariston con la più classica delle sue canzoni, ovvero "Champagne". Il brano eseguito al pianoforte, con accanto i due presentatori della serata, Amadeus e Gianni Morandi. Il cantante si è esibito con un filo di voce. Peppino di Capri ha spiegato di aver partecipato per 15 volte al festival di Sanremo, l'ultima nel 2005, e ha detto che la canzone che più gli ha dato soddisfazione è stata "un grande amore e niente più". Ovazione del pubblico anche quando il sindaco di sanremo gli ha consegnato il premio "Città di Sanremo alla carriera". Seconda ovazione del pubblico. "Grazie Sanremo" sono state le parole di Peppino di Capri prima di lasciare il palco.

La carriera

Peppino di Capri ha vinto due festival di Sanremo, il primo nel 1973 con "Un grande amore e niente più", il secondo nel 1976 con "Non lo faccio più". I suoi più grandi successi restano "Champagne" e Roberta" due canzoni che sono entrate nel collettivo. Giuseppe Faiella, questo il vero nome, è nato a Capri il 27 luglio del 1939. Originario di una famiglia di musicisti, Peppino Di capri fa il suo esordio nel 1943 suonando il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda Guerra Mondiale. Con Ettore Falconieri forma il Duo Caprese e nel 1956 si esibisce per la prima volta in televisione. La svolta arriva nel1958 quando viene notato da un dirigente della casa discografica milanese Carish in vacanza sull'isola. Il primo 45 giri di successo di "Peppino di Capri e i suoi Rocker", questo il nome della band, arriva con "Nun è peccato/Pummarola boat". La consacrazione avverrà negli anni '60, nella stagione dei film cosiddetti musicarelli, recitando anche accanto a Mina. Nel 1963 vince il Cantagiro con "Non ti credo" e lo stesso anno piazza in classifica una delle sue più riuscite canzoni, ovvero "Roberta". La sua carriera prosegue e nel 1973, dopo aver vinto il suo primo Sanremo con "Un grande amore e niente più", scritta da Franco Califano, eccolo alle prese con "Champagne" brano della consacrazione definitiva. E ad oggi la canzone più conosciuta del suo repertorio.