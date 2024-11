Piacenza, commando rapina un magazzino DHL. Il bottino sarebbe milionario

Immagini da film quelle della rapina di questa notte alla DHL di Piacenza, per un colpo che secondo chi indaga è stato studiato nei minimi dettagli. Ad essere preso d’assalto è stato il polo logistico di Monticelli d’Ongina. Quindici i rapinatori in azione, divisi in tre squadre, arrivati a bordo di furgoni. Alcuni di loro, armati, hanno fatto irruzione nel piazzale, cogliendo di sorpresa le guardie giurate, minacciate con fucili d'assalto. Poi hanno abbattuto la sbarra d'ingresso e hanno raccolto la refurtiva, portando via dal magazzino principalmente materiale tecnologico, computer, tablet e cellulari, per un valore che non è ancora stato quantificato, ma si aggirerebbe sul milione di euro.





IL COMMANDO IN FUGA

Intanto altri complici si occupavano di organizzare la fuga: lungo le quattro vie di accesso al capannone sono stati piazzati, di traverso, auto e furgoni, precedentemente rubati e poi dati alle fiamme, per bloccare l'intervento delle Forze dell'Ordine. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, in un'area in cui sono stati disseminati anche chiodi a tre punte. I banditi sarebbero fuggiti, secondo gli inquirenti, verso Cremona e l'autostrada, facendo perdere le loro tracce. Al lavoro ci sono i Carabinieri di Fiorenzuola e i colleghi del Nucleo investigativo di Piacenza, che indagano per ricostruire i contorni della vicenda, vagliando anche le testimonianze.