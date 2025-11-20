Piano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa

Piano di pace Usa-Russia sull’Ucraina, per Bruxelles l’Ue deve essere coinvolta nella trattiva

Piano di pace Usa-Russia sull'Ucraina, per Bruxelles l'Ue deve essere coinvolta nella trattiva

Alessandra Giannoli

20 novembre 2025, ore 16:00

La posizione dell’Unione Europea è stata ribadita dall’alto rappresentante Kaja Kallas

"Noi abbiamo sempre sostenuto una pace duratura e giusta e accogliamo con favore qualsiasi sforzo volto a raggiungerla. Ovviamente, affinché qualsiasi piano funzioni, è necessario il coinvolgimento degli ucraini e degli europei. Questo è molto chiaro". Così a Bruxelles Kaja Kallas. L'alto rappresentante Ue ha precisato di non essere a conoscenza di un coinvolgimento degli europei alla costruzione del piano di pace americano in 28 punti, in via di negoziazione tra Stati Uniti e Russia, che prevederebbe la cessione del Donbass e la riduzione degli armamenti ucraini in cambio di garanzie di sicurezza. “In questa guerra c'è un aggressore e una vittima. Non abbiamo sentito parlare di alcuna concessione da parte di Mosca che già da tempo avrebbe potuto accettare un cessate il fuoco. Invece, anche questa notte abbiamo assistito a bombardamenti su civili. Il 93% degli obiettivi russi sono state infrastrutture civili per uccidere quante più persone possibile e causare il maggior numero possibile di sofferenze" ha aggiunto Kaja Kallas. Sul tema il ministro Antonio Tajani, titolare della Farnesina, a margine del Consiglio Affari Esteri ha dichiarato: “Siamo convinti che proprio perché l'Europa ha inflitto delle sanzioni alla Russia non possa non essere parte della trattativa. Ma adesso non c'è una trattativa. C'è forse un dialogo tra americani e russi che continua, ma ancora non c'è nessuna trattativa. La trattativa non si può fare senza l'Ucraina e senza l'Europa. Quindi se ci sarà un piano americano vedremo cosa dirà, cosa sosterrà, ed è lodevole il fatto che gli americani si battano per arrivare a un cessato di fuoco in Ucraina, come l'hanno fatto in Medio Oriente. Poi dovrà essere l'Ucraina a decidere sui territori oggi occupati dai russi". La posizione di Londra. “La Russia s'illude se pensa di indebolire la determinazione del Regno Unito e del resto dell'Occidente a garantire sostegno all'Ucraina: sostegno che resta incrollabile". In questo modo si è espresso oggi alla Camera dei Comuni il viceministro degli Esteri del governo laburista di Keir Starmer, Hamish Falconer, in merito al piano di pace attribuito all'amministrazione Usa di Donald Trump. Falconer, senza criticare Washington, ha ribadito l'unità di tutti i partiti nell'appoggio a Kiev.


