Piccolo Charlie, giudice ordina il trasferimento di Charlie in un hospice

Redazione Web

28 luglio 2017, ore 10:18

Nella struttura verrà poi interrotta la respirazione artificiale

CI sono aggiornamenti, gli ultimi, sul caso di Charlie Gard: il bimbo verrà trasferito in una struttura per malati terminali, dove la sua breve e travagliata vita finirà. Così è stato deciso dal giudice dell’Alta Corte qualche ora dopo lo scadere dell’ultimatum per l’accordo tra genitori e ospedale. La madre ha dimostrato tutta la sua contrarietà per questa decisione: “ci ha negato il nostro ultimo desiderio”.

