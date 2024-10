Pietro Genuardi lascia Il Paradiso delle Signore: "Ho una grave malattia" Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'annuncio dell'attore, che nella soap di Rai1 interpreta Armando: "Sto facendo la chemioterapia, poi avrò bisogno del trapianto di midollo"

Pietro Genuardi è malato e per questo ha dovuto lasciare Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 dove recita da qualche anno nel ruolo del magazziniere Armando. Pietro Genuardi ha una grave malattia: l'annuncio social L'annuncio è stato dato dallo stesso attore 62enne diventato popolare grazie a Centovetrine. Ecco cosa ha scritto su Instagram Genuardi. È trascorso un mese da quando ho incontrato all'inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l'apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo". L'attore prosegue nel racconto preannunciando l'allontanamento dalla fiction Rai: "Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima". Genuardi riserva un pensiero al personale sanitario che lo sta seguendo in questo doloroso e complicato percorso di cura: "Un ringraziamento al dipartimento di oncoematologia dello UMBERTO PRIMO di Roma soprattutto nelle figure del primario, il professor Martelli, dei medici che mi stanno seguendo come la dottoressa Minotti, la dottoressa Carmosino, il professor Breccia Bianca, Diletta e Deborah che con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esisto drammatico della patologia. E non per ultimo il gruppo di infermieri e paramedici, unici, capaci di sostenere il paziente con un’empatia encomiabile anche nei momenti più bui". Pietro Genuardi: "Devo assolutamente vivere almeno altri 30 anni" Quindi la chiosa finale, con un commovente augurio per il futuro: "È difficile, sarà lunga ma l’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa". Chi è Pietro Genuardi Classe 1962, Pietro Genuardi si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. Dopo gli anni in teatro e al cinema, è Centovetrine a farlo conoscere al grande pubblico, grazie al personaggio di Ivan Bettini. Dal 2019 fa parte del cast de Il Paradiso delle Signore.

Argomenti

Centovetrine Il Paradiso delle signore Pietro Genuardi

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti