Pisa, guardia giurata uccide la compagna e poi si suicida

Avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita: si sarebbe consumato a Pisa, in via Ferdinando Agostini della Seta, l’ennesimo femminicidio-suicidio. L’uomo, Alessandro Gazzoli di professione guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie Samantha Del Gratta per poi contattare alcuni parenti e il 112. Dato l’allarme, si sarebbe tolto la vita. L'uomo ha sparato almeno un colpo alla testa alla compagna con la pistola calibro 9x21 che aveva in dotazione prima di rivolgere l'arma verso se stesso e spararsi a sua volta al capo. E' questa la dinamica ricostruita dalla polizia dopo un primo sopralluogo nell'abitazione dove è avvenuto l'omicidio-suicidio a Pisa e dove la coppia abitava con i figli, assenti quando è avvenuta la tragedia. L'episodio è avvenuto nella camera da letto dell'appartamento di un piccolo condominio in un quartiere residenziale alla periferia sud est della città. A sparare è stata una guardia giurata di 50 anni, che ha lavorato come vigilante alla guardiania del Cnr ma avrebbe fatto servizio anche presso gli uffici del giudice di pace e alla portineria della procura pisana. La compagna avrebbe compiuto domani 45 anni. L'uomo dopo avere sparato alla moglie ha telefonato al 112 avvisando del suo gesto per poi togliersi la vita. La casa è stata trovata in ordine: non sarebbe stati rilevati segni di colluttazione.