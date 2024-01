Pistoia, 5 feriti gravi per il crollo del solaio di un ex convento, era in corso una festa di matrimonio Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Il crollo di un solaio di un ristorante, ex convento, di Pistoia, dove in quel momento era in corso il ricevimento per un matrimonio ha provocato il ferimento grave di almeno cinque persone e altre 25 in modo lieve. E’ il bilancio di quanto accaduto in serata nel locale alle porte della città Toscana. Inizialmente sembrava che il bilancio dei feriti fosse più alto, i un primo momento si parlava di 64 feriti, ma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social ha precisato che sono 30 i feriti, di cui i cinque gravi: due persone in codice rosso sono state trasportate all'ospedale di Pistoia, due a Careggi, una a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia.





Il crollo

Il crollo del solaio è avvenuto in un salone del primo piano dell'ex convento di Giaccherino, che da qualche anno è utilizzato come ristorante. Il bilancio poteva essere più grave. Diversi degli invitati alla festa di matrimonio avevano già lasciato il locale. All’interno, da quanto si è saputo c’erano soprattutto i più giovani che stavano ballando, quando all'improvviso è crollato il pavimento del solaio. La voragine ha inghiottito i presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti. Immediatamente allertati sono arrivati i soccorsi con diverse ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia, la polizia, i carabinieri e i vigili urbani. Al momento di scrivere non risultano vittime.