Playoff andata europa league, Torino-Wolverhampton 2-3

Playoff andata europa league, Torino-Wolverhampton 2-3

Playoff andata europa league, Torino-Wolverhampton 2-3

Redazione Web

22 agosto 2019, ore 22:58

Gli inglesi ipotecano la qualificazione alla fase a gironi

Il Torino viene sconfitto in casa dal Wolverhampton nell'andata dei playoff di Europa League, ma il 3-2 finale tiene aperti i giochi qualificazione. Ospiti in vantaggio al 43' su autogol di Bremer, raddoppio di Diogo Jota al 59' e reazione dei granata con l'incornata vincente di De Silvestri al 61'. Raul Jimenez al 72' sembra stroncare ogni speranza, ma il rigore di Belotti all'89' tiene il Toro ancora aggrappato all'Europa. Partita di ritorno giovedì prossimo in Inghilterra.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1

Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1

Il Napoli soffre ma batte il Cagliari a 20 secondi dalla fine del recupero con Anguissa, la Roma con Soulè batte il Pisa, un gol di Orsolini regala i primi tre punti al Bologna, pareggio tra Parma e Atalanta

Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

I tempi di recupero sono ancora incerti, ma si parla almeno di un mese e mezzo di stop. L'assenza del brasiliano toglie un po' di certezze alla difesa dei bianconeri

Champions League: vittorie casalinghe per l'Inter e l'Atalanta. Domani in campo Napoli e Juventus

Champions League: vittorie casalinghe per l'Inter e l'Atalanta. Domani in campo Napoli e Juventus

Serata positiva per le italiane nella 2/a giornata del girone unico di Champions League. Tutte le partite delle squadre italiane trasmesse in radiocronaca integrale su RTL 102.5