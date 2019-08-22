Playoff andata europa league, Torino-Wolverhampton 2-3

22 agosto 2019, ore 22:58
Gli inglesi ipotecano la qualificazione alla fase a gironi
Il Torino viene sconfitto in casa dal Wolverhampton nell'andata dei playoff di Europa League, ma il 3-2 finale tiene aperti i giochi qualificazione. Ospiti in vantaggio al 43' su autogol di Bremer, raddoppio di Diogo Jota al 59' e reazione dei granata con l'incornata vincente di De Silvestri al 61'. Raul Jimenez al 72' sembra stroncare ogni speranza, ma il rigore di Belotti all'89' tiene il Toro ancora aggrappato all'Europa. Partita di ritorno giovedì prossimo in Inghilterra.
