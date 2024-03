Azzurri, battuto il Venezuela 2-1 nel segno di Retegui, autore di una doppietta

RETEGUI SI', DIFESA A TRE NO

Successo non esaltante, ma è sempre meglio vincere. A Fort Lauderdale partita nel segno di Matteo Retegui, autore della doppietta decisiva. Dal centravanti del Genoa sono arrivate risposte positive, non così dalla difesa a tre, che si è dimostrata un modulo non digerito dagli azzurri che infatti hanno concesso diverse occasioni. Nel finale di gara si è tornati all’antico, al 4-3-3, e l’Italia ha chiuso in crescendo. In tribuna era presente Jannick Sinner, tennista che si prepara a debuttare al torneo ATP di Miami.

DONNARUMMA DECISIVO

Primo tempo bruttino, senza grande ritmo e soprattutto con poca qualità. Non è un caso che gli episodi salientisiano stati figli di errori anche clamorosi: il primo di Buongiorno dopo nemmeno due minuti porta al rigore per il Venezuela, che Rondon però si fa parare da Donnarumma. Nel finale di tempo, due situazioni molto simili portano ai gol: Italia vantaggio al 40esimo con rete di Retegui, dopo un errore di rilancio del portiere Romo; passano due minuti e l’errore viene fotocopiato anche dagli azzurri, sul rilancio di Donnarumma sciocchezza di Bonaventura che regala il pallone a Machis pronto a insaccare a porta vuota.

ACCELERAZIONE FINALE

Non migliorano le cose e inizio ripresa, l’occasione più importante è per il Venezuela con Cadiz davanti a Donnarumma fermato dalla portiere della Paris Saint-Germain. L’ingresso di forze nuove dalla panchina, soprattutto Barella Jorginho e Zaniolo, fa crescere l’Italia che si riporta avanti a 10 minuti dal dal 90esimo ancora con Retegui bravo a raccogliere l’assist di Jorginho, a proteggere il pallone, a girarsi per poi scagliarlo in rete. Nel recupero Italia anche vicina al terzo gol.