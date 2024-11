Portare un cognome “pesante” può essere d’intralcio alla carriera, Romano Benito Floriani Mussolini vuole essere giudicato solo per come gioca a calcio

Il suo cognome è di quelli “pesanti” Mussolini Floriani. I suo i genitori sono l’ex parlamentare di Forza Italia Alessandra Mussolini e l’ex ufficiale della Guardia di Finanza Mauro Floriani. Di nome: Benito Romano. Lui con la politica non c’entra, gioca a calcio ed è in forza alla Juve Stabia, ma il cartellino appartiene alla Lazio. È sotto i riflettori dopo una intervista pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, in cui chiede a chi parla con lui di giudicarlo solo come calciatore e solo per come si comporta in campo e non per il suo nome. Il 21enne, come tutti i giovani che gioca a calcio ha il sogno di finire in Nazionale.





Chi è Romano Benito Floriani Mussolini

Romano Benito Floriani Mussolini non solo è figlio di Alessandra Mussolini e dell’ex ufficiale della Guardia di Finanza Mauro Floriani, ma nel suo albero genealogico ha anche quella di Sofia Loren. Si tratta di una prozia, sorella della nonna Maria Scicolone. RBFL, queste le sue iniziali, è un difensore e proviene dalle giovanili della Lazio e attualmente è in forza alla Juve Stabia, squadra del campionato cadetto. Sovente è utilizzato come terzino destro, e per fare esperienza, in vista di un futuro possibile esordio in prima squadra nella Lazio è andato in prestito in serie B.





Nome pesante

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport parla del suo nome pesante: Romano Benito Floriani Mussolini sottolineando che: “Se il mio cognome incidesse sulla mia carriera sarebbe un dispiacere enorme, cosa ci posso fare? Quello che conta è quello che faccio in campo. Ma devo dire che finora è stato così”. Logica la domanda sul bisnonno: “Benito Mussolini”, ha spiegato, "è stato un personaggio importantissimo per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato”. Intanto lui invita tutti a tenere separato il suo nome dalla sua carriera. Le polemiche rivestono anche i due nomi del calciatore della Juve Stabia: Romano e Benito, ma lui dice che sembrano aver pesato maggiormente sulla madre Alessandra. “L’ha vissuta peggio. Da donna è più difficile. A lei è pesato di più, perché fa politica ed è molto esposta. Ma è da ammirare per come si difende”. E il consiglio di mamma è quello di fregarsene altamente. “La gente parlerà sempre, io sono per le sfide” precisa, aggiungendo che: “se devo far chiudere la bocca a chi ha pregiudizi sul mio cognome, lo faccio”.