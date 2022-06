Potente e storico. All’Arena di Verona il debutto del kolossal Nabucco

Il Nabucco, primo capolavoro di Giuseppe Verdi, è tornato sul palco areniano. Il kolossal si impadronirà dell’immenso palcoscenico sotto le stelle fino al 3 settembre 2022, dispiegando tutta la propria potenza epica e musicale per 8 recite. RTL 102.5 è partner del festival più irrinunciabile dell'estate.

UN CAST STELLARE

Nel ruolo di Nabucco il grande baritono Amartuvshin Enkhbat, acclamato in Arena fin dai suoi esordi ci torna immediatamente dopo il grande successo personale riscosso come nuovo Rigoletto al Teatro alla Scala. Accanto a lui, il soprano uruguaiano Maria José Siri interpreta per la prima volta a Verona il ruolo di Abigaille, recentemente entrato nel suo repertorio. E' al suo debutto areniano il basso Abramo Rosalen nei panni di Zaccaria, in questa edizione leader più politico che mai per il popolo oppresso, mentre il tenore Samuele Simoncini e il mezzosoprano Francesca Di Sauro (giovanissima all'esordio in Arena) interpretano rispettivamente Ismaele e Fenena. Sul podio sale il Maestro Daniel Oren.