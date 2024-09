Power Hits Estate 2024, il grande show di RTL 102.5 torna stasera all'Arena di Verona

Ritorna Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana. Stasera, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2024. L’ottava edizione del Power Hits Estate all’Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite. Un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell’evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia. Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica italiana e internazionale. Tutti gli artisti che con i loro brani hanno dominato le classifiche musicali durante l'estate, una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle giornate calde e nelle notti estive.





Il cast di Power Hits Estate 2024

Ecco il cast. ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNA, ANNALISA, ARTICOLO 31, BIGMAMA, BNKR44, BOOMDABASH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, ELODIE, EMIS KILLA, EMMA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GEOLIER, GHALI, GIGI D'ALESSIO, GUÈ, IRAMA, MAHMOOD, NEGRAMARO, NOEMI, PAOLA & CHIARA, ROSE VILLAIN, SOPHIE AND THE GIANTS, TANANAI, THE KOLORS, TONY EFFE. Ma ciò che renderà questo evento ancora più speciale saranno anche i superospiti che si uniranno a questo già grandioso cast di artisti: ACHILLE LAURO, CLUB DOGO, ORNELLA VANONI, PIERO PELÙ.





Le parole di Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5

“Quest’anno, all’ottava edizione, lo sforzo è stato maggiore. Ormai assistiamo a spettacoli musicali di ogni genere, l’uno simile all’altro e totalmente registrati. Grazie alla professionalità dei nostri collaboratori, alla discografia tutta e ai manager degli artisti, siamo riusciti a prevedere un cast forte, con i più grandi e i migliori nomi del panorama musicale italiano, sia per Power Hits Estate sia per Future Hits Live, due eventi sold out e soprattutto in diretta. La sfida quest’anno è stata più difficile, ma eleggere il vero tormentone dell’estate resta una nostra tradizione radiofonica ormai ben consolidata. E abbiamo già nuove idee per il prossimo anno”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.





La speciale classifica di RTL 102.5 e EarOne

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5. Lunedì 24 giugno sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il primo brano classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power hit dell'estate 2024, ovvero la canzone vincitrice del premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024”. Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play.





Venue e produzione

Per l'ottavo anno consecutivo, sarà nuovamente l'Arena di Verona a ospitare il Power Hits Estate di RTL 102.5. Con la sua storia e la sua incomparabile bellezza, l'Arena, che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo, si conferma il luogo perfetto per il grande spettacolo della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell'estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari dell'estate e gli artisti di maggior successo, sarà l'occasione per salutare la stagione estiva con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento. "Il mio obiettivo è rendere il pubblico il fulcro dell'evento, trasformando ogni serata in un'esperienza magica con esibizioni e giochi di luce straordinari. Quest'anno, il pubblico sarà ancora di più protagonista, illuminando l'Arena di Verona con 13.000 luci grazie a una perfetta integrazione tra i loro smartphone e la regia luci. Con 800 fari e l'intero pubblico coinvolto, puntiamo a creare un'atmosfera irripetibile, dove ogni performance diventa unica. Tutto nasce dall'esigenza degli artisti di rendere ogni esibizione speciale, poiché il Power Hits Estate segna la chiusura dell'estate e l'inizio di una nuova stagione musicale. Per questo, abbiamo voluto dare a ogni esibizione una costruzione diversa, trasformandola in un grande spettacolo", dichiara Fabio Marcantelli, produttore esecutivo del Power Hits Estate.





Diretta e social

Power Hits Estate è un programma di RTL 102.5 nato nel 2017 da un’idea dell'editore e presidente Lorenzo Suraci. La produzione è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. Testi di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave, il direttore di produzione è Luigi Vallario, la regia è affidata a Luigi Antonini. Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2024 a partire dalle 21:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8. Non solo, durante il Power Hits Estate, il team social di RTL 102.5 offrirà una prospettiva privilegiata su tutto ciò che avviene dietro le quinte del grande evento della prima radiovisione d’Italia. Grazie a interviste esclusive, accessi backstage, prove e contenuti inediti, sarà possibile scoprire lo spettacolo a 360 gradi. Attraverso i principali canali social, RTL 102.5 garantirà una copertura totale dell'evento musicale più atteso dell'estate italiana. All'esterno dell'Arena di Verona, il red carpet accoglierà tutti gli ospiti, con Niccolò Giustini e Cecilia Songini pronti a fare gli onori di casa. È proprio qui che gli artisti faranno il loro ingresso prima dell'attesissima esibizione, un momento imperdibile che catturerà l'attenzione di tutti. Per chi non potrà essere presente di persona, questo momento sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5 Play a partire dalle 20:30, offrendo a tutti la possibilità di vivere ogni istante come se fossero lì.