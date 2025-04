Carabiniere di giorno, cantante di notte: condannato dalla Corte dei Conti

Un brigadiere capo dei carabinieri di 52 anni residente in provincia di Nuoro e in servizio a Sassari, con la passione per la musica, di giorno svolgeva la sua attività di carabiniere, la sera si trasformava in cantante, leader della tribute-band Queen in Rock. La sua passione per la musica, soprattutto per la band inglese, gli ha però causato problemi: le sue esibizioni nelle piazze della Sardegna non sono passate inosservate e gli hanno procurato diversi guai molto costosi.

La condanna della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha emesso una sentenza condannando il carabiniere a risarcire il Ministero della Difesa con una somma di 18.487 euro, poiché non aveva ottenuto il permesso per esibirsi con la sua band e l'attività non era stata autorizzata dall'Arma dei carabinieri. La denuncia della Guardia di Finanza di Sassari ha dato il via al procedimento contro di lui. Grazie a queste performance, ha guadagnato oltre 18 mila euro tra il 2013 e il 2020. Tra le sue esibizioni, c'era anche un concerto nell'agosto 2021 ad Alghero, dove l'ex leader degli Spandau Ballet, Tony Hadley, gli aveva fatto i complimenti sui social per le sue doti vocali.