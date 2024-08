Pranzo "made in Puglia" per Giorgia Meloni: degustazione di prodotti tipici a Masseria Beneficio Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Giorgia Meloni è in Puglia, in provincia di Brindisi, a Masseria Beneficio dove sta trascorrendo qualche giorno di relax. Come fanno sapere i beninformati, per il Presidente del Consiglio pranzo "made in Puglia" tra i trulli. A masseria Beneficio degustazione di salumi e formaggi

Nel resort che ospita la leader di Fratelli D'Italia è appena arrivato un caratteristico street food con una selezione di prodotti pugliesi di qualità. All'Ansa, il personale dell'azienda locale La Capocolliera spiega:

Siamo stati qui lo scorso anno ed oggi proporremo salumi e formaggi di eccellenza del nostro territorio, tutto accompagnato dal pane di Ceglie Messapica

PRANZO A BORDO PISCINA E L'INCONTRO CON MATTEO SALVINI

Pranzo a bordo piscina con un panorama mozzafiato tra le bellezze della Puglia. E poi degustazione di formaggi locali e salumi affettati al momento. tantissimi giornalisti, da giorni ormai, sono arrivati a Masseria Beneficio sperando di realizzare interviste e scattare foto.

E' di qualche giorno fa l'incontro Meloni-Salvini, anche vicepremier è in Puglia per le vacanze. L'incontro è durato poco più di due ore: si è trattato di un vertice politico, in pieno agosto, con i temi più caldi del momento al centro della chiacchierata.

I DETTAGLI SULL'INCONTRO

Come ha raccontato l'Ansa, il leader della Lega ha lasciato il resort attorno alle 18.15 del 18 agosto scorso. All'interno della struttura, nelle campagne del Brindisino, anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in vacanza in Puglia in questi giorni. Meloni e Salvini hanno avuto un colloquio telefonico con l'altro vicepremier premier Antonio Tajani. Per Fontana, invece, colloquio informale e relax a bordo piscina. I tre leader hanno condiviso di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier più urgenti.