Premio Nobel per la pace 2024 assegnato a Nihon Hidankyo, l’organizzazione giapponese dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki

Il Premio per la pace 2024

Il comitato norvegese del Nobel, composto da cinque membri selezionati dal Parlamento della Norvegia, ha comunicato l’assegnazione del premio per la pace 2024 all’organizzazione giapponese anti-bombe Nihon Hidankyo. “Questo movimento di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha, riceve il premio per i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato, attraverso testimonianze, che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”. Il comitato norvegese, presieduto da Jørgen Watne Frydnes, ha inoltre ricordato che quest'anno saranno passati ottant’anni da quando le due bombe atomiche statunitensi hanno ucciso circa 120.000 abitanti nella città di Hiroshima e Nagasaki. “I destini di coloro che sono sopravvissuti agli inferni di Hiroshima e Nagasaki sono stati a lungo nascosti e trascurati, e un giorno non saranno più tra noi come testimoni della storia. Ma con una forte cultura del ricordo e un impegno continuo, le nuove generazioni in Giappone stanno portando avanti l'esperienza e il messaggio dei testimoni”, ha aggiunto il comitato.





La reazione di Nihon Hidankyo

Il Nobel per la pace, che lo scorso anno era stato conferito a Narges Mohammadi, attivista iraniana, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutte e tutti, quest’anno è stato assegnato al movimento Nihon Hidankyo. Venuta a conoscenza del conferimento del premio, l’organizzazione, che si batte contro le armi nucleari, ha dichiarato che “non avrebbe mai sognato di vincere”, aggiungendo che “la situazione a Gaza è come quella del Giappone di ottant’ anni fa”.





La settimana dei Nobel

Manca ancora un solo premio Nobel per concludere la settimana delle assegnazioni per l’anno 2024. Si tratta del premio della Banca di Svezia per le scienze economiche, che verrà reso noto il prossimo lunedì 14 ottobre. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati assegnati il Nobel per la medicina e la fisiologia, a Victor Ambros e Gary Ruvkuni per la scoperta di un principio base che governa la regolazione dell'attività genetica, il Nobel per la fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton, pionieri degli studi sulle reti neurali artificiali e sui computer capaci di imparare in modo autonomo, il Nobel per la chimica a Davide Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine e il Nobel per la letteratura conferito alla scrittrice sudcoreana Han Kang per “la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana”.