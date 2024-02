Presentata la mezza maratona Roma-Ostia, appuntamento il 3 marzo, RTL 102.5 sarà radio partner

Il percorso di 21 chilometri per raggiungere il mare di Roma partirà dall’Eur. Dal coreografico via all’ombra del Palazzo dello Sport, attraversando gli ampi e scorrevoli viali del quartiere EUR, si raggiunge la via Cristoforo Colombo , la principale arteria che congiunge Roma al suo mare, con lo spettacolare arrivo direttamente sulla rotonda di Ostia.Il Villaggio Casa RomaOstia quest’anno sarà allestito in piazzale Pier Luigi Nervi , in prossimità della partenza della gara, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo, dalle ore 10.00 alle 20.00. Era presente alla presentazione e sarà presente al via della corsa Silvia Salis: oggi è vicepresidente del CONI, è stata martellista, vincitrice di dieci titoli italiani tra invernali e assoluti. Diventata mamma da soli quattro mesi, ha deciso di mettersi alla prova sulla mezza maratona.

A livello professionistico tra i favoriti figura l’etiope Tsegu Berehanu Wendemu , pronto per correre nuovamente sotto i 60 minuti; poi occhio al keniano Shadrack Koech , ansioso di cimentarsi sul veloce percorso romano dopo il 61.12 dello scorso ottobre a Trento e Kimakal Kipsambu , al ritorno nella capitale dopo il 61.37 ottenuto da Pacer nel 2023. In aumento il numero dei partecipanti stranieri, che ad oggi sono 2500, oltre il 30% del totale iscritti (nel 2023 rappresentavano il 20%). Valore che conferma la sempre più crescente attrattività di Roma dal punto vista del turismo sportivo. 800 i soli atleti francesi. L’organizzazione è a cura della famiglia Duchi , con la partecipazione di RCS Sport and Events .

La presentazione ha avuto luogo nell’affascinante contesto dell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio . Presente tra gli altri anche il sindaco della capitale Roberto Gualtieri . L’appuntamento è per domenica 3 marzo per una corsa che ormai è giunta alle 49esima edizione. Si punta ad avere 10 mila iscritti , il che ci riporterebbe ai livelli di partecipazione pre Covid; per ora è già stata superata quota 8 mila. Fino al 19 febbraio sarà possibile iscriversi normalmente mentre, a partire dal 20 febbraio, si potrà fare donando 5 euro a una delle Onlus ufficiali dell’evento fra Komen Italia, Onlus Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al “mese del cuore” che coincide con questo di febbraio.

SALUTE E SOLIDARIETA'

Prosegue il felice connubio con il Policlinico Gemelli, il Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento dell’Ospedale e runner appassionato ricorda “il valore di manifestazioni come la RomaOstia per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell'attività sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione. Noi del Gemelli saremo lì, accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti sui 7 principali fattori di rischio (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, BMI, dieta, esercizio fisico e fumo). Per dare per primi il buon esempio, io stesso il prossimo 3 marzo parteciperò alla gara”.

RTL 102.5 IN CORSA

RTL 102.5 sarà radio partner dell’evento. La prima radio d’Italia fin dalla sua nascita ha avuto un forte legame con lo sport. Un racconto a 360 gradi, non solo sul calcio ( che è naturalmente molto seguito) ma anche con le altre discipline: dal tennis al ciclismo, dallo sci ai motori. Ora ci dedicheremo anche a questa corsa che è diventata tradizione non solo per Roma. E sarà un racconto dinamico: non una postazione al traguardo davanti a un monitor, ma su una vettura in corsa che ci consentirà di raccontare la gara da vicino. Anzi da dentro.