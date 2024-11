Presto in tv il delitto di Meredith, a Perugia il set per la serie, nei luoghi dove 17 anni fa fu uccisa la studentessa inglese Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Era il primo novembre del 2007 quando la studentessa inglese ventiduenne , Meredih Kercher venne trovata uccisa con una coltellata in un appartamento a ridosso del centro di Perugia. A 17 anni da quell’omicidio si prepara una serie televisiva su questo delitto. A produrla ci sarà Amanda Knox, la giovane americana arrestata, condannata e poi definitivamente assolta per quel delitto al quale si è sempre proclamata estranea. Tra i produttori insieme a Monica Lewinsky, l'ex stagista coinvolta con l'allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate La città umbra si prepara ad ospitare parte delle riprese.





I luoghi del set

Le riprese in esterno della serie Tv sul delitto di Meredith (che avrebbe come titolo provvisorio Blue moon) cominceranno a Orvieto nel palazzo del Capitano del popolo. Qui saranno ambientati i processi che si sono svolti nelle aule giudiziarie perugine. Sarà un allestimento imponente. Si parla di circa 200 comparse. Il set si sposterà quindi nel centro storico di Perugia. Diversi gli angoli cittadini scelti da Amanda Knox e dalla produzione: via Appia, a ridosso dell'Acquedotto, via Cesare Battisti, via Santa Elisabetta e via Elce di Sotto, piazza Cavallotti, la lunga scalinata di via delle Prome, a Porta Sole, e via dei Priori. Ma anche via Fani, via Maestà delle Volte e via Calderini.





Gli episodi

Gli episodi saranno poi trasmessi da Hulu, un il canale in streaming della Disney saranno otto della durata di un'ora ciascuno. La serie è basata sulla storia vera di come la Knox è stata erroneamente condannata per l'omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi, si legge sulla descrizione ufficiale.





Il commento della famiglia Kercher

"A 17 anni dalla tragica morte di Meredith ancora adesso continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati" ha dichiarato l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher. Per il quale "Knox che continua a rimescolare su questa triste vicenda". "Sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo" sostiene il legale "ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamenta ma che le ha portato soldi e fama". Per l'omicidio di Meredith Kercher è stato condannato definitivamente Rudy Guede che ha terminato di scontare la pena che gli è stata inflitta.