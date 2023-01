Presto reciterò in una nuova serie tv, ma non lascio il Paradiso delle signore", il racconto di Emanuel Caserio

Il Paradiso delle signore è una delle serie tv più seguite ed amate dal pubblico femminile. Nel cast c'è anche Emanuel Caserio, 35 anni con una vita nel segno del cinema e della televisione. Lui, però, ha sempre avuto un sogno, che adesso si è avverato. "Si tratta di un sogno espresso durante la notte di San Lorenzo, adesso si è avverato. Continuerò a recitare, posso dirvi solo che si tratta di una piattaforma", racconta Emanuel Caserio - attore de Il Paradiso delle signore, la serie tv targata Rai, nel corso di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, Benedetta Mannuncci e Virginia Tshang.





IL PASSATO AD AMICI

“Ho iniziato ad Amici un percorso molto importante e poi dopo quell'esperienza ho capito che volevo fare l'attore. La grande opportunità è arrivata con Il Paradiso delle Signore, che non lascerò. Ma avrò un'altra grande possibilità, si tratta di un lavoro che non posso ancora spoilerare del tutto", dice l’attore che interpreta Salvatore. Poi svela: “Ho partecipato al nuovo programma della Marcuzzi, andrà in onda domani. Ci saranno: Paola Barale, Soleil Sorge, Alessandro Tersigni, Paola Di Benedetto e tanti altri. Forse ho fatto uno spoiler…”.





REBUS REALITY: "MAI DIRE NO.."

Infine, Caserio parla della tv: “Sogno di fare il conduttore, ma non disdegno programmi come Pechino Express, lo farei con Pietro Genuardi”. E il Grande Fratello vip? “Non direi no a prescindere”. Insomma, potremmo davvero vederlo in lista tra i papabili concorrenti dello show di Signorini? Chissà.